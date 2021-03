Hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam: Đăng quang mấy chục năm vẫn chưa ai vượt được, cách dạy con ra sao mọi người phải sửng sốt?

Hoa hậu xuất thân trâm anh thế phiệt, thành thạo 5 ngoại ngữ và được coi là "bông sen vàng" của thập kỷ!

Hoa hậu Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 1990. Khi ấy, cô đang là sinh viên chuyên ngành tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ. Diệu Hoa được coi như bông hoa vàng của làng Hoa hậu suốt thập kỷ 1990s.

Hoa hậu Diệu Hoa tài sắc vẹn toàn.

Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, người đẹp sinh năm 1969 còn có xuất thân thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Thời bấy giờ, những thông tin đời tư của Hoa hậu không được công khai nhiều. Khi đăng quang, mọi người mới biết được chút thông tin hiếm hoi rằng Diệu Hoa là con gái của một quan chức ngoại giao cấp cao.

Mãi sau này, dân tình mới ố á khi biết ông ngoại Diệu Hoa là là chuyên gia đầu ngành, mẹ cũng cực tiếng tăm trong lĩnh vực da liễu tại Việt Nam. Ngoài ra, gia phả nhà Diệu Hoa còn không ít những nhân vật tài giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nữa.

Xuất thân trong một gia đình có nền tảng học thức, vậy nên không lạ khi Hoa hậu Diệu Hoa tiếp tục theo học lên cao. Cô sở hữu bằng Tiến sĩ khi tuổi còn khá trẻ và được ghi tên vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" khi nói được 5 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ và Thái Lan).

Xinh đẹp, thành thạo 5 ngoại ngữ, Hoa hậu Diễm Hoa đăng quang 30 năm có lẻ vẫn ít ai vượt qua được.

Thậm chí, nhiều năm đã qua đi nhưng gần như chưa có người đẹp nào có thể vượt mặt được thành tích đáng nể của Hoa hậu Diệu Hoa.

Hiện nay, cô có cuộc sống vô cùng viên mãn. Bản thân nàng Hậu thành công trong sự nghiệp, đang nắm giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan. Còn ông xã người Ấn Độ thì yêu chiều, thấu hiểu vợ. Cặp đôi có với nhau 3 mặt con "đủ nếp đủ tẻ" và được bố mẹ giáo dục vô cùng khéo léo.

Giàu nứt đố đổ vách nhưng dạy con tự lập và sống giản dị từ nhỏ

Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo gần 3 thập kỷ của Hoa hậu Diệu Hoa và ông xã Ấn Độ cũng là điều nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi có với nhau 2 người con gái, 1 con trai. Cả 3 đều rất ngoan ngoãn và học giỏi.

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa.

Hiện tại cả 3 người con của cô đều đang học tại Mỹ. Cô cả Diệu My từng theo học trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania.

Ngôi trường này đứng top đầu những trường có lượng cựu sinh viên là tỷ phú đông nhất, theo báo cáo của Wealth-X và UBS. Tính đến năm 2018, các cựu sinh viên trường Pennsylvania gồm 64 tỷ phú, 3 thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, 33 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 44 Thống đốc Hoa Kỳ, 159 thành viên Hạ viện Hoa Kỳ, 2 Tổng thống Hoa Kỳ trong đó có Tổng thống Donald Trump... Tính đến tháng 10/ 2019, 36 người đoạt giải Nobel, 169 Nghiên cứu sinh Guggenheim, 80 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ và nhiều CEO của các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 từng là giảng viên hoặc cựu sinh viên của trường đại học này.

Được biết, con gái cả nhà Hoa hậu Diệu Hoa đã tốt nghiệp. Hiện tại, Diệu My đang làm việc cho một công ty tư vấn tài chính của Mỹ ở New York.

Con gái thứ hai của Diệu Hoa là Diệu Ly. Cô bé từng học Đại học New York. Đây là một trong những đại học tư thục phi lợi nhuận có số lượng sinh viên lớn nhất của nền giáo dục đại học Mỹ. Đại học New York lọt top 30 trường tốt nhất tại Mỹ, theo bảng xếp hạng năm 2020 của US News & World Report. Còn theo bảng xếp hạng của QS thì đây là trường đại học tốt thứ 39 trên thế giới.

Con trai út là Hoàng Phi nhà Hoa hậu Diệu Hoa đang học tại Đại học Washington. Trường này là một trong những viện đại học lâu đời nhất, lớn nhất và được công nhận nhiều nhất tại Mỹ.

Các con của Hoa hậu Diệu Hoa ngoan ngoãn và học giỏi.

Khoảng thời gian năm trước dịch Covid xảy ra, các con đang học tại Mỹ khiến Hoa hậu Diệu Hoa vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, cô quyết định không đón các con về nước. Lý do một phần Diệu Ly, Hoàng Phi đưa ra quyết định vì lệch múi giờ sẽ khó học trực tuyến.

"3 con đề nghị được ở lại New York. Vợ chồng tôi tôn trọng suy nghĩ của các con. Chúng tôi tin với khả năng tự lập sẵn có, các con sẽ vượt qua được các khó khăn, thử thách. Hơn nữa, đường bay về nước đâu có dễ dàng, cũng nhiều rủi ro, rồi về đến nơi sẽ lại thêm gánh nặng cách ly cho đất nước" - Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp tôn trọng theo ý của các con. Mà trong cuộc sống, cô và ông xã không gò ép con cái theo ý mình muốn mà để các con tự do theo đuổi ước mơ. Cặp đôi chia sẻ chỉ đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho 3 con.

"Cả 3 con của tôi đều rất hiểu nền văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. Từ khi các con còn bé, tôi đã dạy cho các con cả hai nền văn hóa. Những lúc rảnh, anh dành thời gian trò chuyện với con về mọi thứ, phân tích đúng sai cho các bé. Ngược lại, các con tôi cũng thường xuyên chia sẻ với bố mẹ. Không khí trong nhà luôn êm ấm, thoải mái" - Hoa hậu Diệu Hoa cho biết.

Đặc biệt, gia đình giàu nứt đố đổ vách song Diệu My, Diệu Ly, Hoàng Phi được bố mẹ giáo dục rất chỉn chu. Từ bé, những cậu ấm cô chiêu này đã quen với lối sống giản dị, tự giác và tự lập chứ không ỷ lại.

Không tham gia showbiz mà chọn cuộc sống an yên, Hoa hậu Diễm Hoa vẫn là cái tên nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ. Không chỉ bởi nhan sắc, gia thế, tài năng của cô mà còn bởi cả cách giáo dục con cái vô cùng khéo léo.