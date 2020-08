Hoa hậu Giáng My khoe nhan sắc mỹ miều ở tuổi 50

Hóa thân thành quý cô với vẻ đẹp đài cát sang trọng, Hoa Hậu Giáng My xuất hiện nổi bật giữa khung cảnh thơ mộng của Đại nội Huế. Trong không gian lộng lẫy vàng son rực rỡ của Trường Lang, các thiết kế sắc vàng càng tăng thêm vẻ đài các, quý phái của Hoa hậu.

Diện những trang phục của các nhà thiết kế Vũ Ngọc & Son, Hoa hậu Đền Hùng càng trở nên rực rỡ và quyền lực.

Váy dáng suông cổ điển vẽ nên bức tranh nghệ thuật với các chi tiết thêu đính kết tinh xảo từ các nghệ nhân xứ Huế với ngành nghề thêu thủ công truyền thống. Váy midi tùng xòe kết hợp áo vest cách điệu gợi nhớ đến thập kỷ vàng son của trào lưu nữ tính và gợi cảm để tôn vinh vẻ đẹp và đường cong của phái đẹp kết hợp với nón cổ điển. Giáng My yêu kiều thướt tha trong các thiết kế cổ điển gợi nhớ đến một thời vàng son rực rỡ.

Năm 21 tuổi, Giáng My đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng tổ chức một lần duy nhất năm 1992. Hiện tại, sau 28 năm đăng quang và đang ở độ tuổi U50, Giáng My vẫn không có quá nhiều thay đổi.

Hoa hậu Đền Hùng tiết lộ bí quyết đẹp không tuổi của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc. Nhan sắc của bà mẹ một con nhận được rất nhiều lời khen từ cả bạn bè và người hâm mộ.

Hiện tại, Giáng My vẫn đang bận rộn với công việc kinh doanh. Trong thời gian tới, Giáng My sẽ cùng các nghệ sĩ nổi tiếng của CBiz Việt tham gia show diễn Vàng Son/A Better Day - Holiday Collection 2020 tại cố đô Huế. Trước đó theo kế hoạch show diễn diễn ra vào trung tuần tháng 8 nhưng do tình hình dịch bệnh nên show diễn đã phải dời lại.