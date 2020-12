Hoa hậu 44 tuổi lấy chồng 26 tuổi: Đẻ được cô con gái xinh xắn thì nuôi dạy "độc hại" đến mức bé gặp phải vấn đề tâm lý

Ham So Won sinh năm 1976, là một hoa hậu kém tên tuổi tại Hàn Quốc. Năm 1997, cô đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương và nhờ đó tiến vào làng giải trí. Sự nghiệp của Ham không mấy nổi bật. Cô chỉ được chú ý qua một số bộ phim có tình tiết 18+.

Năm 2018, Ham So Won khiến làng giải trí châu Á xôn xao trước thông tin kết hôn với trai trẻ kém mình 18 tuổi - chàng thanh niên Trần Hoa người Trung Quốc. Thời điểm mới yêu nhau, cặp đôi từng bị gia đình hai bên phản đối dữ dội, khán giả mỉa mai vì tuổi tác quá chênh lệch.

Hoa hậu Ham So Won và chồng trẻ.

Vượt qua nhiều sóng gió, cặp đôi hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái 2 tuổi. Tuy nhiên Ham So Won thường xuyên khiến dư luận khó chịu vì loạt hành động gây tranh cãi. Chẳng hạn như vô tư nắm chặt tay bố chồng khi cả gia đình đi chơi. Trong khi chồng và mẹ chồng đang đi ngay bên cạnh.

Bên cạnh đó, cựu hoa hậu còn bị chê trách không biết cách nuôi dạy con. Cô bé Hye Jung - con của Ham So Won thậm chí đang gặp phải những vấn đề về tâm lý.

Bé Hye Jung - con gái của Ham So Won.

Cách dạy dỗ lấn lướt khiến con gái khó giao tiếp

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Ham So Won - Trần Hoa thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế. Chính vì vậy mà nhiều góc khuất trong cuộc sống, cách dạy con bị phơi bày. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình cùng bố mẹ, Hye Jung khiến nhiều người lo ngại khi ít giao tiếp. Cô bé chẳng hề năng động như những em bé cùng tuổi, không chỉ vậy còn có nhiều dấu hiệu tự kỷ.

Rất nhiều khán giả đã tỏ ra lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cô bé. Trong tập Flavor of Wife của nhà đài TVCHOSUN phát sóng ngày 24/11, vợ chồng Ham So Won đã quyết định đưa con đi khám bác sĩ.

Nàng hậu cũng chia sẻ con gái cô thường cắn, tấn công bạn cùng lớp. Ngoài ra, bà mẹ 44 tuổi lo ngại con gái gặp trở ngại về ngôn ngữ vì vợ chồng cô nói hai thứ tiếng khác nhau.

Bé Hye Jung gặp phải một số vấn đề về tâm lý.

Để bác sĩ hiểu rõ tình hình của Hye Jung, Ham So Won đã ngồi chơi với con như thường ngày. Sau một hồi quan sát, bác sĩ chỉ ra cách nói chuyện, tiếp cận con của Ham So Won có phần lấn lướt quá mức. Cụ thể trong quá trình chơi cùng con, Ham So Won chỉ nói chuyện với Hye Jung mà không để con gái trả lời. Ngoài ra, cô cũng không có tương tác nào khác với con gái ngoại trừ việc vỗ tay lúc Hye Jung cắt trái cây nhựa.

Bên cạnh đó, cựu hoa hậu có tính cạnh tranh và chơi trội, cảm xúc không ổn định khiến Hye Jung bị ảnh hưởng. Bác sĩ cho biết, nếu tình hình này còn tiếp diễn thì Hye Jung dễ có các vấn đề giao tiếp trong tương lai và có thể trở thành một người có xu hướng cô lập bản thân với những người khác.

Bác sĩ sau đó khuyên Ham So Won nên sử dụng thêm danh từ và tính từ bằng 1 thứ tiếng khi nói chuyện với con gái, đồng thời xây dựng một bộ quy tắc nhất quán trong gia đình.

Tiết kiệm đến mức bủn xỉn, không dám mua quần áo cho con

Trước đó, Ham So Won từng khiến công chúng sốc nặng khi thể hiện tính tiết kiệm đến mức bủn xỉn. Cô tính toán chi li cả khoản tiền mua quần áo, giày dép cho con. Theo đó trong một tập Flavor of Wife khác, Ham So Won tỏ ra không vừa lòng với bảo mẫu vì đã mua quần mới cho Hye Jung vì thấy quần của cô bé đã cũ.

Ham So Won mua đôi giày cho con cũng tiếc.

Cũng trong chương trình, Ham So Won đã mua một đôi giày mới cho con nhưng lại to... gấp đôi bàn chân của Hye Jung. Bảo mẫu đã không đồng tình với chuyện này và giải thích cho nàng hậu biết những nguy hiểm con gái cô dễ gặp phải khi đi giày rộng. Cụ thể là việc Hye Jung có thể bị ngã khi di chuyển.

Tuy nhiên, Ham So Won cho rằng mua 1 đôi giày vừa vặn là lãng phí. Bởi Hye Jung lớn rất nhanh và đôi giày sẽ sớm bị vứt đi. Chính vì vậy cô mua một đôi giày rộng để khi con lớn thì đi là... vừa. Câu chuyện này lập tức khiến dư luận dậy sóng. Ai nấy đều chỉ trích Ham So Won quá bủn xỉn, chỉ vì vài đồng bạc mà không màng đến sự an toàn của con.