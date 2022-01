Hoa hậu 13 tuổi ngồi trên xe bus hai tầng như diễu hành bị dân mạng cho là "lố lăng” có gia thế khủng cỡ nào?

Mới đây, trên MXH xuất hiện clip Hoa hậu 13 tuổi - Bella Vũ đi xe bus 2 tầng tham quan Sài Gòn và vẫy tay chào mọi người gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng ekip đang làm truyền thông một cách "lố lăng".

Bella Vũ - Vũ Huyền Diệu. Ảnh: FBNV.

Sau khi đăng quang trở về nước, Bella Vũ liên tục tham gia các hoạt động và show diễn. Đặc biệt, tuy còn nhỏ nhưng cô bé thường xuyên cùng gia đình làm các hoạt động thiện nguyện.

Cô bé Bella Vũ tên thật là Vũ Huyền Diệu - đăng quang Hoa hậu Miss Eco Teen International tại Ai Cập vào tháng 12 vừa qua. Được biết, Huyền Diệu là con lai hai dòng máu Việt - Singapore. Từ nhỏ đã sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, chiều cao có phần vượt trội. Vì vậy từ nhỏ bên cạnh học văn hóa cô bé cũng được gia đình đăng ký tham gia ở các cuộc thi sắc đẹp.

Giải thưởng của cô bé 13 tuổi đã đạt được trong thời gian qua, đủ các lĩnh vực. Ảnh: FBNV.

Năm 2019, Bella Vũ thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí thế giới (Little Miss Universe) tại Georgia và giành giải Hoa hậu nhí thanh lịch.

Không chỉ sở hữu nhan sắc, cô bé sinh năm 2008 còn có thành tích khủng. Cụ thể, Huyền Diệu từng đạt nhiều giải thưởng khác nhau tại các cuộc thi đánh đàn piano mang tầm cỡ châu lục, phải kể đến như: HCB piano solo Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 3 tại Singapore (2015), HCĐ hát và đệm piano Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 4 (2016)...

Không những vậy, người đẹp 13 tuổi liên tục cho phát hành hàng loạt MV được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng: You raise me up, How far I’ll go, Anh nhà ở đâu thế... Ngoài giờ học, Huyền Diệu cũng chăm chỉ đi diễn show, đảm nhận vị trí vedette cho nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước.