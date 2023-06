Hóa đơn điện tăng ngày nóng, chị em mách nhau cách giải nhiệt vừa mát lành lại tiết kiệm

Lắp đặt hệ thống phun sương



Lắp đặt hệ thống ống nước và vòi phun sương ngoài hiên nhà có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiệt, đồng thời tạo cho không gian sống một cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn, đặc biệt là với nhà hướng về phía tây. Hệ thống phun sương này đã được sử dụng rộng rãi ở các quán cà phê sân vườn tại các thành phố lớn để chống lại nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, hệ thống phun sương không phù hợp cho các không gian sống trang bị nội thất bằng gỗ hoặc chứa nhiều thiết bị điện tử. Việc bật phun sương liên tục sẽ làm tăng độ ẩm, khiến cho hơi nước dễ bay vào không gian, ảnh hưởng tới đồ đạc và có thể dẫn đến sự hư hỏng hoặc bị mốc. Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi lắp đặt hệ thống phun sương để tạo sự thoải mái và mát mẻ cho không gian sống trong ngôi nhà của mình.

Hệ thống phun sương đem lại hiệu quả làm mát tốt và cảm giác dễ chịu tuy nhiên chỉ phù hợp với không gian ngoài trời

Che nắng bằng lưới chuyên dụng



Một điều đáng ngạc nhiên là việc sử dụng lưới che nắng có thể giúp giảm đến 70% lượng nhiệt cho không gian sống, đồng thời giảm độ chói của ánh sáng tự nhiên xuyên qua nhà. Nó không chỉ giúp hạn chế tác động của ánh nắng mà lại giúp tạo sự thoải mái và tươi mát cho ngôi nhà của bạn. Với giá thành vừa phải, phù hợp với mọi khoản chi tiêu trong gia đình và không cần tiêu thụ năng lượng điện, việc sử dụng lưới che nắng được coi là lựa chọn kinh tế và thực dụng đối với mỗi gia đình.

Tuy nhiên, đối với những người quan tâm đến độ bền của vật liệu, lưới che nắng có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng lâu dài. Thường thì, bạn cần phải thay thế lưới mỗi năm một lần hoặc tháo ra khi mùa mưa bão đến để bảo vệ sản phẩm.

Sử dụng rèm cách nhiệt

Việc sử dụng rèm cách nhiệt là một phương pháp hiệu quả để chống lại ánh nắng đối với những ai sống ở chung cư với cửa sổ ban công lớn. Các tấm rèm chuyên dụng này có thể làm giảm đến 70% lượng nhiệt hắt vào không gian sống, giúp tạo sự thoải mái và mát mẻ.

Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến sự thẩm mỹ và không muốn rèm cách nhiệt che mất phần lớn ánh sáng tự nhiên cũng như tầm nhìn ra bên ngoài của phòng khách, thì rèm cách nhiệt không phải là lựa chọn tối ưu.

Rèm chống nắng mang lại hiệu quả cứu nóng cao nhưng sẽ làm không gian trở nên tối và phải sử dụng đèn điện để đảm bảo đủ ánh sáng.

Thay đèn LED để giảm tạo nhiệt



Để hạ nhiệt, đơn giản nhất vẫn chính là giảm việc tạo ra nhiệt. Nếu nhà bạn đang sử dụng bóng đèn compact, đèn tuýp thông thường, hãy thay chúng bằng bóng LED để ít tạo nhiệt hơn. Mặc dù hiệu quả của việc này có thể không rõ rệt, ít ra đây cũng là tip giúp bạn cải thiện không gian sống theo chiều hướng bền vững hơn.

Làm mát với quạt hút gió

Không phổ biến như quạt cây hay quạt trần, nhưng quạt hút gió cũng là một thiết bị nên có cho không gian sống trong mùa nắng nóng. Làm nhiệm vụ hút hơi nóng ra ngoài, kéo luồng gió từ ngoài vào, quạt hút gió có thể làm tăng sự trao đổi không khí, giảm bớt cảm giác oi bức cho gia đình trong mùa nóng.

Tuy nhiên, so với lượng điện năng tiêu thụ, hiệu quả làm mát của quạt hút gió không thực sự ấn tượng. Đó là chưa kể, khi sử dụng thiết bị này, các chị em cần phải sử dụng kết hợp với quạt cây hoặc quạt trần để tăng gió, vừa tiêu hao điện nhiều hơn, vừa khá bất tiện trong sinh hoạt.

"Cứu nóng" an toàn cùng điều hòa tối ưu sức khỏe

Điều hòa gần như là thiết bị không thể thay thế đối với nhiều không gian trong ngày nắng nóng. Tuy nhiên, vì những lý do như lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiêu hao quá nhiều điện năng,... mà nhiều chị em hiện nay vẫn còn e ngại sử dụng điều hòa, vô tình làm giảm chất lượng sống của gia đình mình.

Để xóa bỏ rào cản này, ngoài sử dụng điều hòa đúng cách, việc lựa chọn điều hòa với các tính năng tối ưu cho sức khỏe và tiết kiệm điện là điều cần thiết. Theo tiêu chí này, điều hòa Samsung Windfree đang được xem là một lựa chọn hợp lý.

Với công nghệ Windfree độc quyền, điều hòa từ ông lớn công nghệ Hàn Quốc là giải pháp được tin dùng để cứu nóng trong những ngày hè oi bức.

Tích hợp nhiều công nghệ tối ưu cho sức khỏe như: chế độ Windfree giúp làm lạnh tức thì mà không có gió buốt trực tiếp, công nghệ Auto Cooling cho phép người dùng nhanh chóng đạt được nhiệt độ mong muốn với mức điện năng tối ưu, hay bộ lọc 4 trong 1 giúp lọc sạch đến 99% bụi siêu mịn, bụi bẩn, vi khuẩn, virus trong không khí,… hoàn toàn có thể tin tưởng Samsung Windfree sẽ mang lại một bầu không gian không chỉ "mát" mà còn "lành" cho người sử dụng. Thêm vào đó, công nghệ Digital Inverter Boots trên Samsung Windfree có thể giúp tiết kiệm đến 77% điện năng, giải quyết hoàn hảo nỗi lo chi trả hóa đơn tiền điện của các "nóc nhà" mỗi cuối tháng.



Điều hòa Windfree mang tới cho không gian sống làn gió mát lành, dịu nhẹ nhưng vẫn đạt hiệu quả tiết kiệm điện năng cao nhờ được trang bị các công nghệ tiên phong.

Thực tế, nhiều cách "cứu nóng" khác nhau đã được nhiều người áp dụng cho không gian sống của mình mỗi đợt nắng nóng vào mùa. Tuy nhiên, có thể thấy, công nghệ vẫn là giải pháp tối ưu. Đó cũng chính là lý do Samsung Windfree, với những công nghệ tiên phong và vượt trội, đang trở thành lựa chọn điều hòa được nhiều người dùng Việt hiện nay ưa chuộng.