Đêm hội Weibo 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của những khán giả yêu thích làng giải trí Hoa ngữ khi quy tụ đông đảo sao lớn nhỏ của Cbiz. Giữa dàn nghệ sĩ đình đám góp mặt tại sự kiện, cặp đôi Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ nhờ vẻ ngoài nổi bật.

Tạo hình đẹp mê người của Lý Lan Địch cho sự kiện Đêm Hội Weibo 2026.

Cùng sánh bước tại sự kiện, Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng mang đến cảm giác hài hòa từ ngoại hình đến khí chất. Cả hai đều sở hữu visual sáng bừng khung hình, thần thái tự tin và phong thái đậm chất ngôi sao. Khoảnh khắc đứng cạnh nhau, cặp đôi khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh hoàng tử - công chúa, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa cuốn hút. Có lẽ, không hề quá khi nhận xét rằng chỉ cần hai người chung khung hình là đã đủ khiến không gian xung quanh phát sáng.

Ngao Thụy Bằng cũng có tạo hình sự kiện ấn tượng.

Tạo hình sự kiện lần này của Ngao Thụy Bằng và Lý Lan Địch được người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi. Thậm chí, có fan còn hài hước bình luận rằng cần mang ngay một đám cưới đến, thể hiện sự yêu thích dành cho cặp đôi.

Xuất hiện tại Đêm Hội Weibo 2026, nhan sắc của cả hai tỏa sáng rực rỡ, như một cặp hoàng tử và công chúa.

Tin rằng màn tái hợp của cặp đôi Triều Tuyết Lục tại Đêm Hội Weibo 2026 sẽ khiến các fan của cả hai cảm thấy vô cùng thích thú.

Tất nhiên, sự kết hợp của Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng tại Đêm hội Weibo 2026 không phải là điều ngẫu nhiên. Trước đó, cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim Triều Tuyết Lục, một tác phẩm ngôn tình cổ trang pha yếu tố phá án ra mắt vào năm 2025. Trong phim, Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng được đánh giá là sở hữu chemistry rất tốt, tương tác tự nhiên, cảm xúc, góp phần không nhỏ vào sức hút của tác phẩm.

Nhờ Triều Tuyết Lục, nhan sắc và danh tiếng của cả hai cũng có bước tiến triển. Ở thời điểm phát sóng, bộ phim được thảo luận sôi nổi, nhờ đó trở thành một trong những cái tên nổi bật trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2025. Chính vì vậy, màn tái hợp của cặp đôi tại Đêm hội Weibo 2026 càng khiến người hâm mộ thêm phấn khích và kỳ vọng vào những lần hợp tác tiếp theo trong tương lai.