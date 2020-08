"Hoa của quỷ": Moon Chae Won ôm Lee Jun Ki bật khóc nức nở vì tưởng đã mất mạng, tiếp tục tha thứ để chồng thực hiện tội ác sau lưng

Sau khi lấy được lòng tin của đám côn đồ, cuối cùng Hee Sung (Lee Jun Ki) cũng đã được thả đi và bảo toàn tính mạng ngay trong cảnh mở màn của tập 10 Hoa của quỷ. Nhìn thấy Hee Sung trở về an toàn sau bao lo lắng vì ngỡ rằng chồng mình đang gặp nguy hiểm, Ji Won đã bật khóc nức nở và thừa nhận rằng cô vẫn yêu anh rất nhiều: "Anh không biết được, em yêu anh nhiều cỡ nào đâu. Ở bên anh, em không buồn bao giờ".

Cũng trong lúc này, Ji Won (Moon Chae Won) cũng đã nhận cuộc gọi từ Do Hae Soo (Jang Hee Jin) rằng nhân vật Do Hyun Soo vốn mà cô biết không phải là kẻ giết người như dự đoán của Ji Won.

Hee Sung đã được thả về nhà sau khi đã thương thảo một điều gì đó với đám côn đồ.

Cô òa khóc sau khi trải qua những ngày đau khổ vì xa lánh chồng.

Ji Won được Do Hae Soo - cũng chính là chị gái của Hee Sung tiết lộ Do Hyun Soo không phải là kẻ sát nhân.

Trong một diễn biến khác, Hee Sung đã gọi điện đến ngài viện trưởng để thông báo rằng anh đã tìm ra được tên và ảnh đồng phạm của Do Min Seok. Hóa ra, Hee Sung đã phải bỏ ra 1 tỷ won cho lần thương thảo với đám côn đồ.

Cũng trong diễn biến này, một tình tiết được hé lộ rõ hơn chính là việc đứa con của ngài viện trưởng đang sống cuộc đời thực vật chính là Do Hyun Soo và người này từng gây tai nạn với Hee Sung. Tuy nhiên điều khiến khán giả thắc mắc chính là lý do gì mà Hee Sung lại làm theo mệnh lệnh của ngài viện trưởng và trở thành kẻ sát nhân.

Sau khi có được bằng chứng về Do Min Seok, Hee Sung đã tự mình gọi điện đến nơi làm việc của Ji Won và tự xưng là Do Hyun Soo. Như vậy có thể nói, Hee Sung đã lấy tên con trai của ngài viện trưởng.

Linh tính chồng mình đang tiếp tục làm những việc rất kinh khủng đằng sau lưng, Ji Won đã gọi tới số của chồng để đòi anh đón cô đi ăn mì ngay trong giờ làm. Tất nhiên Hee Sung không đồng ý vì phải thực hiện kế hoạch. Lời từ chối đầy phủ phàng của Hee Sung khiến Ji Won vô cùng đau khổ.

Mặc dù đã gây ra tội lỗi nhưng dường như Hee Sung vẫn muốn là một người tốt trong mắt vợ mình. Trong những diễn biến cuối cùng, Hee Sung tiếp tục đóng vai là Do Hyun Soo và gọi điện tới sở cảnh sát để thông báo rằng anh sắp có một cuộc thương thảo để bắt Do Min Seok và những người đang bị bắt cóc. Tuy nhiên địa điểm giao người được chia làm 2 nơi và Hee Sung chỉ nhờ phía cảnh sát giải cứu cho những người bị bắt cóc, còn tên Min Seok sẽ do anh giải quyết. Lúc này, phía cảnh sát đã đề nghị sẽ giúp Do Hyun trong cả 2 phi vụ nhưng anh nhất quyết từ chối vì không muốn chạm mặt với cảnh sát.

Liệu rằng gã viện trưởng đóng vai trò gì đối với những phi vụ này? Ji Won sẽ lật mặt chồng hay cố giả vờ như không biết? Đón xem Hoa của quỷ phát sóng vào 20g50 (giờ Việt Nam) thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.