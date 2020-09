"Hoa của quỷ": Đưa nhau đi trốn, Lee Jun Ki ôm "vợ" Moon Chae Won òa khóc, khẳng định mình không phải kẻ giết người

Hoa của quỷ mở đầu với phân cảnh Do Hyun Soo (Lee Jun Ki) kề dao vào cổ của Ji Won (Moon Chae Won) để khống chế sau khi Ji Won bất ngờ tra còng vào tay vì dính líu đến cái chết của cô giúp việc nhà Hee Sung. Sau khi khống chế và tắt hết các thiết bị theo dõi mà phía cảnh sát xem trộm, cuối cùng Hyun Soo cũng thả vợ ra và tiết lộ đây chỉ là những con dao làm bằng nhựa và chỉ để qua mắt đám cảnh sát. Đối với Hyun Soo làm như thế để có thể bỏ trốn mà vợ anh cũng chẳng dính líu đến những việc làm của mình.

Vào thời điểm này, Do Hyun Soo đã nói rõ với vợ rằng anh không thể đầu thú ngay lúc này vì chỉ có anh mới có thể bảo vệ và biết được chỗ ở của Jung Mi Seok. Không nỡ bỏ chồng đi vào nguy hiểm, Ji Won quyết định tra tay của cô và chồng vào một chiếc còng số 8 và bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc với phía cảnh sát.

Do Hyun Soo và Ji Won đưa nhau đi trốn.

Cùng nhau bỏ trốn, Do Hyun Soo đã có những giây phút trải lòng sau những ngờ vực dành cho nhau. Lúc này, Do Hyun Soo đã khẳng định với vợ rằng anh không hề giết Park Soon Young và những việc anh làm trước đó là chỉ muốn hỗ trợ cho vợ mà thôi. Ngoài ra, anh vẫn chưa biết phải làm thế nào để chứng minh với phía cảnh sát rằng mình vô tội, trong khi mọi chứng cứ thì đều nhắm đến anh. Tuy nhiên với Ji Won những hành động mập mờ của Do Hyun Soo hẳn nhiên khiến cô vô cùng đau khổ: "Anh phải nói thì em mới biết chứ? Đây là gì chứ? Sao chúng ta lại ra nông nổi này?".

Mặc dù quyết định cùng chồng đi tìm kẻ đồng phạm, tuy nhiên cuối cùng Hyun Soo vẫn nhất quyết không cho vợ theo cùng vì quá nguy hiểm. Thay vào đó, anh chỉ mong vợ liên lạc với phía cảnh sát để điều tra lại vụ án của ParK Soo Young.

Trong những diễn biến cuối của bộ phim, một tình huống bất ngờ xảy đến khi Baek Hee Sung thật (Kim Ji Hoon) bỗng dưng đi đứng bình thường mà không hề có chuyện hắn ta sống cuộc đời thực vật. Lúc này hắn ta đã đến gặp chị gái của Do Hyun Soo và đổ lỗi chính em trai của cô mới là kẻ giết người nhưng Hae Soo nhất quyết không tin điều này bởi cô biết em trai mình là người như thế nào.

Hae Soo bất ngờ bị Hee Sung thật đâm một nhát chí mạng.

Đón xem tập 15 Hoa của quỷ phát sóng ngày 17/9 trên đài tvN.