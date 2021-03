Hòa Bình: Xe khách va chạm xe tải, 3 người tử vong tại chỗ

Vào thời gian trên, xe ô tô khách biển số 37B 020.10 do lái xe Hoàng Văn Cảnh (năm sinh: 1974, HKTT; Phú Tiến, Đồng Hiếu, Thái Hoà, Nghệ An) điều khiển hướng Hà Nội - Thanh Hoá va chạm với ô tô tải biển số: 29H 726.47 do Bùi Văn Quý, sinh năm 1993, trú tại: Đồng Danh, Phú Thành, Lạc Thuỷ, Hoà Bình điều khiển hướng ngược lại,



Trên xe khách chở theo Bạch Công Anh (sinh năm 1988) và Bạch Công Tuyên (sinh năm 1996) cùng trú tại Gò Mu, Thanh Cao, Lương Sơn, Hoà Bình.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh HB)

Hậu quả khiến 3 người chết tại hiện trường là, bao gồm Cảnh, Anh và Quý. Bạch Công Tuyên bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Thuỷ, Hoà Bình.

2 xe bị hư hỏng nặng. Cục CSGT đã cử tổ công tác tới hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an Hoà Bình điều tra, giải quyết vụ TNGT theo quy định.

Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông cục bộ, các phương tiện lớn không thể di chuyển.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.