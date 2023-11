Hòa Bình Group và khát vọng mang tới xu hướng làm đẹp bền vững cho phụ nữ Việt

Không thể phủ nhận rằng biến động thị trường ảnh hưởng rất nhiều đến định hướng kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với những bước tiến không ngừng, Công ty TNHH Thương mại và Nhập khẩu Hòa Bình Group tự hào chứng tỏ vai trò của mình trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng bằng cách tập trung vào sắc đẹp và sức khỏe cộng đồng, dưới sự lãnh đạo quả quyết của nữ Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Huyền.



Khai mở tầm nhìn với thông điệp "Xoá mù mỹ phẩm"

Hoà Bình nhận giải đạt chuẩn văn hoá kinh doanh năm 2022. Ảnh: Hòa Bình Group

Trước vấn nạn mỹ phẩm hàng giả, kem trộn kém chất lượng khiến nhiều chị em không chỉ mất tiền oan, mà còn ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe, dự án "Xóa mù mỹ phẩm" đã được phát triển và lan tỏa rộng rãi bởi Hòa Bình Group, với mong muốn giúp chị em có cái nhìn tổng quan và tầm quan trọng trong việc sử dụng mỹ phẩm làm đẹp.



Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, "Hòa Bình Group không chỉ mong muốn mang đến những giải pháp làm đẹp thiết thực và an toàn cho chị em. Mà còn muốn cung cấp cho chị em những kiến thức làm đẹp một cách an toàn".

Hình ảnh dự án "Xóa mù mỹ phẩm". Ảnh: Hòa Bình Group

Với triết lý kinh doanh lấy "con người là trọng tâm phát triển" cùng sự tận tâm trong ngành mỹ phẩm của nữ Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Huyền hy vọng dự án "Xoá mù mỹ phẩm" sẽ ngày càng lan tỏa rộng, góp phần đẩy lùi "tệ nạn" hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.



Bên cạnh dự án đầy ý nghĩa dành cho phụ nữ Việt, Hòa Bình Group còn mang đến giải pháp làm đẹp an toàn và phù hợp cho chị em phụ nữ. Trong đó, Edally EX - dòng sản phẩm chăm sóc da tối ưu, đã trở thành một trong những sản phẩm chủ chốt được nhiều phụ nữ tin dùng và đánh giá cao, từ thiết kế đến chất lượng. Với tầm nhìn và cùng sự đột phát trong lối kinh doanh của Chủ tịch Nguyễn Huyền đã giúp đưa thương hiệu mới như Edally EX đến gần với nhiều chị em hơn.

Giấy chứng nhận các sản phẩm thuần chay được cấp bởi Vegan. Ảnh: Hòa Bình Group

Sự ra mắt chính thức của Edally EX vào năm 2016, được xem là một điểm sáng của Hòa Bình Group. Sự chào đón nồng nhiệt và sự quan tâm của thị trường đã thúc đẩy công ty mở rộng hoạt động từ miền Bắc xuống miền Nam vào năm 2019. Bên cạnh đó, mỹ phẩm thiên nhiên The Nature Book cũng được giới thiệu vào năm 2018, mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng và dành cho phân khúc phổ thông. Hiện tại, Hòa Bình Group đã đưa tới hơn triệu phụ nữ Việt Nam hai dòng sản phẩm: Edally EX - dành cho những người trên 30 tuổi có dấu hiệu lão hóa và Nature Book - đa dạng sản phẩm phục vụ mọi đối tượng. Ngoài ra, Hòa Bình Group còn tham gia phát triển dự án cộng đồng "Bảo vệ dòng máu sạch" sau phát động của Bộ Y tế trong "Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa Cholesterol" nhận được nhiều hưởng ứng, quan tâm và chia sẻ của cộng đồng.



Lưu giữ tuổi xuân phụ nữ Việt bằng chính sự cam kết về chất lượng

Chất lượng luôn là giá trị cốt lõi phát triển bền vững của Hòa Bình Group, cũng như giúp xây dựng niềm tin vững đối với khách hàng. Với sứ mệnh nuôi dưỡng vẻ đẹp bền vững cho phái đẹp, Hòa Bình Group đã đồng hành cùng các chuyên gia da liễu hàng đầu Hàn Quốc cùng nguyên liệu tự nhiên an toàn để mang đến những sản phẩm độc quyền sử dụng công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc.

Chủ tịch Nguyễn Huyền đã tôn vinh giá trị con người và cam kết mang lại sự hoàn thiện cho mọi người. Ảnh: Hòa Bình Group

Nói về thành công của Edally EX, không thể không nhắc đến CEO Nguyễn Huyền - một người phụ nữ có tầm nhìn và lòng dũng cảm để đưa thương hiệu này đến gần với hàng loạt tên tuổi nổi tiếng. Tạo nên sự cạnh tranh với các thương hiệu lớn đã có mặt nhiều năm trên thị trường là một nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Huyền đã vượt qua mọi khó khăn với niềm tin và hy vọng vào một tương lai về mỹ phẩm sạch và an toàn.



Chuyển đổi số - bước tiên phong trong ngành làm đẹp

Với tầm nhìn xa và nhạy bén trong kinh doanh, Chủ tịch Nguyễn Huyền đã phát triển chiến lược ERP HBG để tối ưu hóa quản lý, vận hành và chất lượng, hướng đến mục tiêu tạo ra các quy trình làm việc hiệu quả. Chuyển đổi số đã và đang trở thành xu thế không thể đảo ngược, giúp doanh nghiệp xác định hướng đi và duy trì lòng trung thành của khách hàng.

Chủ tịch Nguyễn Huyền nhấn mạnh rằng mục tiêu của chuyển đổi số là phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Ảnh: Hòa Bình Group

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành làm đẹp, "hiểu mình" và đáp ứng xu hướng là điều vô cùng quan trọng. Hòa Bình Group đang tập trung đầu tư mạnh mẽ vào việc chuyển đổi số nhằm mang đến trải nghiệm làm đẹp tốt nhất cho khách hàng. Qua đó, Hoà Bình Group muốn đồng hành cùng phụ nữ Việt trong hành trình chăm sóc, trẻ hóa và hỗ trợ phục hồi làn da không chỉ thông qua sản phẩm mà còn mang đến chất lượng dịch vụ ưu việt nhất.