Hồ Văn Cường càng lớn càng khác lạ, Phi Nhung lo sợ con nuôi bị “lây đào hoa”

Tiếp nối câu chuyện tuần trước, trong tập 10 Ký ức ngọt ngào, Đình Văn – Phi Nhung sẽ tiếp tục ôn lại kỷ niệm xưa. Trong chương trình, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi là những khách mời cùng ca hát và giao lưu với Đình Văn - Phi Nhung.

Sau khi hát hò vui vẻ, Đình Văn bắt đầu nói về chuyện đào hoa thời quá khứ. Nghe đàn anh kể về "thiên tình sử" của bản thân, Phi Nhung không giấu được sự lo lắng. Cô lo con trai nuôi Hồ Văn Cường sẽ bị "lây đào hoa" sau khi nghe Đình Văn kể chuyện: "Xin lỗi nhưng một người mẹ phải lo cho con, thằng con trai của em nó ngồi nghe anh như vậy em không biết là khi nó đạt được tới tuổi phù hợp thì em không biết là nó sẽ có bao nhiêu mối tình dắt về nữa. Em sợ nó ngưỡng mộ anh quá nó học những cái mà của anh Văn đó. Nãy ngồi dưới nghe còn nói mẹ, con hát bài này nha mẹ".

Đình Văn.

Thấy sự âu lo trên gương mặt Phi Nhung, Nguyên Khang liền lên tiếng: "Con trai chị nó hiền khô chị đừng lo gì hết á". Mặt khác, sợ mẹ phiền lòng Hồ Văn Cưỡng cười ngại ngùng vội giải thích: "Do cái giai điệu bài hát tình ca nó hay còn cái lời con chưa hiểu lắm". Trước màn tung hứng nhịp nhàng giữa MC và con trai nuôi, Phi Nhung đành im lặng cười trừ.

Phi Nhung lo lắng, sợ Hồ Văn Cường sẽ bị lây đào hoa từ Đình Văn.

Hồ Văn Cường là Quán quân của Vietnam Idol Kids mùa giải 2016. Lúc tham gia cuộc thi, cậu bé miền Tây có nhiều tiết mục nổi bật với dòng nhạc dân ca như "Lý đất giồng", "Về miền Tây", "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Sa mưa giông". Xuất thân từ gia đình nghèo khó (bố làm thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn), cậu bé chiếm thiện cảm từ khán giả với gương mặt chân chất, hiền lành, được giám khảo Tóc Tiên gọi là "sứ giả cảm xúc". Lòng hiếu thảo và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của Hồ Văn Cường truyền cảm hứng cho nhiều người.

Hồ Văn Cường.

Sau khi nổi tiếng, Hồ Văn Cường đi theo Phi Nhung. Trong lần xuất hiện trở lại này, Hồ Văn Cường gây bất ngờ cho khán giả vì ngoại hình ngày càng khác lạ. Một phần do cắt tóc, cách ăn mặc và make up nên Hồ Văn Cường mới nhìn có vẻ khác so với thời thi Vietnam Idol Kids.

Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Đến với chương trình, nếu Phi Nhung tái hiện Con Cò Trắng thì Đình Văn lại trình diễn ca khúc Chắc gì, bên cạnh đó họ còn song ca cùng 2 giọng ca trẻ Hồ Văn Cường – Phương Mỹ Chi. Khi được MC Nguyên Khang hỏi về cơ duyên trở thành nhạc sĩ, Đình Văn say sưa nói:

"Cuộc đời anh khổ dữ lắm, từ bé đến lớn ở 7,8 cái nhà mướn, ba mẹ anh khó khăn tội nghiệp, anh gần gũi với những người lao động cho nên thấy cảnh mẹ gánh rau đi bán là anh xúc động. Mẹ anh dành cho tình yêu thương còn cha truyền tâm hồn âm nhạc, thành thử ra anh dành tâm hồn cho âm nhạc là vậy. Khi chưa viết nhạc là anh đã biết sau này sẽ sáng tác rồi. Sau một thời gian ca hát, khi đã hiểu cuộc đời này và sau mưa bụi là anh bắt đầu viết nhạc để gửi gắm tình cảm, tâm tư. Mà anh có duyên lắm, mỗi lần anh gặp ca sĩ nào vậy, anh nói một tiếng là thích bài đó liền".