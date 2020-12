Hồ sơ cá sấu: Gã "tiểu tam" bệnh hoạn Quyết (Ngọc Quỳnh) ngày đêm tơ tưởng người yêu cũ, còn giấu cả áo ngủ của vợ Hải (Mạnh Trường)?

Tập 6 Hồ sơ cá sấu mở đầu với việc Hải (Mạnh Trường) đi trình báo công an sau chuỗi ngày vợ anh bị mất tích. Hải nghi ngờ vợ mình bị chính tình cũ - Quyết (Ngọc Huỳnh) bắt cóc. Tuy nhiên, phía bên công an lại cho rằng Hải mới là đối tượng tình nghi số 1: "Như anh nói, gia đình rất hạnh phúc nhưng theo thông tin chúng tôi được biết thì không phải như vậy", phía công an cho biết.

Thậm chí bên công an còn thắc mắc về hành động bỗng dưng Hải mua bảo hiểm giá trị lớn cho vợ, trong khi anh đang nợ nần chồng chất.

Mặc dù biết Nguyệt đã có chồng, tuy nhiên Quyết vẫn không ngừng tơ tưởng về tình cũ. Trong khi đang nằm viện, hắn ta vẫn chỉ nhớ đến hình ảnh của Nguyệt. Đây có thể là nguyên nhân khiến Hải không ngừng ghen tuông vợ, và cấm không cho cô ăn diện mỗi khi ra ngoài.

Quyết vẫn ngày đêm tơ tưởng đến Nguyệt.

Cũng trong lúc này, Hải bất ngờ nhận được một món quà từ vợ gửi cho con gái. Trong hộp quà có một con búp bê và tấm thiệp nhỏ Nguyệt gửi đến con: "Gửi con gái yêu! Ngoan nhé, mấy hôm nữa xong việc mẹ sẽ về sớm. Yêu con!". Nghi ngờ đây chính là trò do Quyết bày ra, Hải đã đến tận nhà gã tình cũ của vợ để kiếm Nguyệt.

Tại đây, gã "tiểu tam" không ngừng công kích Hải: "Nguyệt đã không ít lần nói với tôi rằng ở ngoài kia có nhiều người đàn ông tốt hơn cậu, nhiều không đếm xuể". Không chịu thua, Hải liền đáp trả: "Nhưng chắc chắn là không có mày đâu".

Trong lúc lục đồ trong nhà Quyết, Hải vô tình phát hiện hắn ta vẫn còn giữ những món đồ xưa kia giữa vợ mình với Quyết, chưa kể là có cả áo ngủ của phụ nữ. Lúc này, Hải liền tra hỏi Quyết, tuy nhiên gã liền phản biện rằng chiếc áo đó là của người yêu hắn, không phải là của Nguyệt.

Hải phát hiện Quyết giấu cả áo ngủ của phụ nữ, nghi là của vợ mình.

Trong một diễn biến khác, Tuấn “mỏ” (NSƯT Hoàng Hải) đã sai đàn em đến gặp Hải (Mạnh Trường) để điều đình về đơn hàng quặng mà trước đó Hải không đồng ý bán lại cho sếp với giá thấp.

Dù Hải đã nhún nhường quyết định chuyển 5% cho kẻ này để giữ lại mạng sống, tuy nhiên hắn ta không đồng ý và còn dọa thêm: “Cho anh thêm động lực để làm thủ tục thông quan. Tôi đặc cách đến đây thông báo với anh về người đẹp Nguyệt. Bình tĩnh, biết là anh hùng không qua được ải mỹ nhân… Chậm nhất một tuần, nếu cô ta không quay lại chắc anh phải đổi vợ mới đấy… Cứ coi như cô vợ của anh đào mộ trúng long mạch. Mà cái mạch này lại là mạch của con ác long mới dại đấy"

Nghe đến đây, Hải rất hốt hoảng. Liệu có phải chính Tuấn "mỏ" đã sai người bắt cóc Nguyệt?

Đón xem Hồ sơ cá sấu phát sóng vào lúc 21g40, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.