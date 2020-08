Hồ Quỳnh Hương không ngại tự dìm chiều cao vì mặc váy công chúa lại đi chân đất, được khen xinh sau khi giảm cân

Hồ Quỳnh Hương vừa tham gia chương trình trực tuyến Music Home Live with Anh Em số tháng 8. Tại đây Hồ Quỳnh Hương thể hiện 12 ca khúc, hầu hết là những bản hit tạo dựng nên tên tuổi của nữ ca sĩ Quảng Ninh như Anh, Có nhau trọn đời, Hoang mang, Vũ điệu hoang dã. Ngoài ra cô còn thể hiện hai ca khúc quốc tế là All by myself và Hallelujah, đều đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.

Đây là lần hiếm hoi cô trở lại với sân khấu âm nhạc trong năm nay và chương trình đồng thời được thu và phát trực tuyến, do đó bản thân nữ ca sĩ cũng thừa nhận mình có chút "khớp". Vì lâu ngày không đứng hát lâu, cô xin tháo giày cao gót để hát cho thoải mái.

Thực chất show diễn này đã được sắp xếp từ trước, nhiều tháng trước nhưng Hồ Quỳnh Hương xin hoãn nhiều lần vì tăng cân do ở nhà tránh dịch lâu. Cô cho biết dù ko còn đi hát nhiều nhưng vẫn muốn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất. Vì vậy, cô đặt mục tiêu giảm 5kg mới tham gia và đã đạt được. Nhạc sĩ Huy Tuấn - người thuyết phục Hồ Quỳnh Hương tham gia Music home - khen ngợi cô gầy khi mới gặp. Điều này khiến cô hào hứng hẳn.

Khách mời cùng Hồ Quỳnh Hương là Phạm Anh Duy. Nữ ca sĩ thể hiện một đoạn trong ca khúc "ruột" của Anh Duy để chứng tỏ sự quan tâm với thế hệ đàn em.

Nói về sự tái xuất của Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc của Music Home chia sẻ: "Sau một thời gian dài ở ẩn để trau dồi nội tâm tĩnh lặng, sâu sắc và trải nghiệm hơn, lần trở lại này được chờ đợi vào những yếu tố mới mẻ khi âm nhạc của Hương lần đầu được ban nhạc anh em chăm chút một cách rất riêng. Nó giống như sự tìm lại nhưng sôi nổi của tuổi trẻ, để hướng tới màn khởi động để tiếp tục cất cánh".