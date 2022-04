Hồ Ngọc Hà treo mình lơ lửng trên độ cao 10m mạo hiểm

Sở hữu dàn line-up chất lượng Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Erik, Hoàng Dũng, Mỹ Anh và GDucky… Light Up Viet Nam là một trong những sự kiện âm nhạc quy mô tại Việt Nam sau nhiều tháng "vắng bóng’ các lễ hội và chương trình nghệ thuật do ảnh hưởng của COVID-19.



Ngày 22/4, trước đêm diễn 1 ngày, các nghệ sĩ cùng ekip của chương trình đã tất bật chuẩn bị cho một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn để chiêu đãi khán giả. Sự hoành tráng và đầu tư của chương trình cũng từng chút một được hé lộ, hứa hẹn mang đến một đêm diễn bùng nổ, xứng tầm "đại tiệc âm nhạc".

Giữa thời tiết nắng nóng lên đến 35 độ tại TP.HCM, Tóc Tiên là nữ ca sĩ đầu tiên xuất hiện trên sân khấu tổng duyệt với outfit phong cách thể thao cool ngầu, khoe vòng eo săn chắc. Tiết mục tổng duyệt của cô nàng đã hé lộ "đạo cụ" "tàu vũ trụ" chất lừ trong ca khúc Em đã có người mới và một bản mashup mới toanh, rất đáng để mong chờ!

Sau màn tổng duyệt 2 tiết mục của Tóc Tiên, chàng lãng tử Erik nhanh chóng xuất hiện và kết hợp cùng đàn chị trong tiết mục cực kỳ được mong đợi - ca khúc chủ đề của SEA Games 31: Let’s Shine. Tiết mục này trong đêm diễn chính thức sẽ còn có sự góp giọng của GDucky - Á Quân Rap Việt.

Ngay lúc mặt trời lên đỉnh, Erik vẫn tiếp tục trình diễn trước hội đồng tổng duyệt bản mashup loạt hit của mình. Đáng chú ý nhất là ca khúc Sau tất cả - hit debut của Erik mà đã lâu lắm rồi anh chưa trình diễn trên các sân khấu lớn. Thêm một gợi ý cho fan của Erik là hãy chuẩn bị tập dượt trước màn fanchant "bắp luộc đê", vì nam ca sĩ sẽ trình diễn ca khúc Chạy về khóc với anh trong chương trình.

Hai nghệ sĩ "đỉnh lưu" Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn cũng đã "điểm danh" tại buổi tổng duyệt, "bảo chứng" cho độ khủng của sự kiện Light Up Viet Nam. "Chị đẹp" Hà Hồ xuất hiện kín mít với outfit trắng tinh khôi. Các tiết mục trình diễn của nữ ca sĩ được dàn dựng cực kỳ công phu theo đúng concept nữ thần. Đặc biệt, Hồ Hà sẽ có màn xuất hiện ấn tượng từ độ cao 10m, cực kì mạo hiểm. Trông nữ thần khí chất ngút trời nhưng thực tế là khi tiếp đất, "mẹ bỉm" đã phải thốt lên "Sợ nha" cực kỳ đáng yêu.

Sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của Hồ Ngọc Hà còn thể hiện ở việc nữ hoàng giải trí đã tự chỉnh sửa phần nhạc của mình cho phù hợp với màn trình diễn trực tiếp trên sân khấu tổng duyệt. Nữ ca sĩ cũng biểu diễn màn vũ đạo đầy sôi động và quyến rũ cho ca khúc Keep me in love, Em muốn anh đưa em về.

Không biết tình cờ hay hữu ý mà "ông hoàng hát tình ca" Hà Anh Tuấn lại xuất hiện với trang phục đen tuyền, thể hiện một tiết mục "tráo hit" với "nữ hoàng trắng" Hồ Hà. Đây có lẽ sẽ là một trong những "món quà" đắt giá bậc nhất tại Light Up Viet Nam dành tặng các fan hâm mộ.

Ngoài dàn line-up chất lượng, sân khấu Light Up Viet Nam cũng sẽ là một trong những điểm cộng sáng giá của chương trình. Với kích thước khủng có độ dài 110m và chiều cao 30 m, cùng layout khối lập phương 3D độc đáo, sân khấu đại nhạc hội không khác gì một bức tường ánh sáng khổng lồ, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc thị giác "thắp sáng" mọi xúc cảm, đánh thức mọi giác quan của khán giả.

Đại diện ngân hàng VPBank – ban tổ chức của chương trình cho biết, toàn bộ hơn 10,000 vé của Light Up Viet Nam đã được tặng miễn phí cho khách hàng và khán giả. Lấy ý tưởng từ sự giao thoa của thế hệ trẻ cùng những giá trị thịnh vượng vững bền mà VPBank đang theo đuổi, BTC kỳ vọng đại nhạc hội Light Up Viet Nam sẽ khơi dậy những khát khao chinh phục, những hoài bão của người Việt trẻ hướng tới tương lai thịnh vượng của đất nước.

