Hồ Ngọc Hà: "Tôi đã biết cho đi và phụng sự cuộc đời"

Là ngôi sao hàng đầu showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách tỏa sáng trên sân khấu với vẻ đẹp rực rỡ, cuốn hút. Nhưng bên ngoài ánh đèn, Hà Hồ còn bước đi trên một hành trình khác, hành trình của những trái tim cần được sẻ chia, của những mảnh đời kém may mắn mà cô luôn mong muốn chạm tới.

Năm 2025, lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà ngồi vào vị trí giám khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize, tôn vinh những hành động tử tế, những dự án cộng đồng mang lại giá trị bền vững cho xã hội. Với cô, đây không chỉ là một vinh dự, mà còn là cơ hội để nhìn lại con đường thiện nguyện đã đi qua suốt nhiều năm.

Hồ Ngọc Hà xúc động, khâm phục trước những dự án thiện nguyện tiêu biểu của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí giám khảo Human Act Prize 2025, Hồ Ngọc Hà cảm thấy ra sao?

Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với Hà. Khi ngồi trong Hội đồng giám khảo cùng những người có tầm nhìn, có tâm và có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, Hà cảm nhận rõ được ý nghĩa của giải thưởng.

Là người luôn hướng về các hoạt động sẻ chia, Hà trân trọng giá trị lan tỏa mà Human Act Prize mang lại. Hà kỳ vọng bản thân cùng các giám khảo sẽ lựa chọn được những dự án thật sự tử tế và có sức ảnh hưởng lâu dài.

Chị suy nghĩ gì về tinh thần "Kiên trì phụng sự" của Human Act Prize 2025?

Hà luôn tin rằng "kiên trì, phụng sự" không chỉ là câu chuyện của các dự án cộng đồng, mà còn là phẩm chất có thể làm cho cuộc sống của mỗi người trở nên thật sự ý nghĩa. Làm việc thiện theo cảm xúc nhất thời, không có một hành trình dài hơi và sự bền bỉ, thì giá trị mang lại sẽ rất nhỏ, khó tạo nên được sự lan tỏa mong muốn.

Nhiều người nghe chữ "phụng sự" thường nghĩ đó là điều gì quá lớn lao, là gánh nặng đặt lên vai. Nhưng với Hà, phụng sự xuất phát từ những rung động chân thành trong chính trái tim mình. Khi mình thực sự hướng về cộng đồng, muốn mang lại điều tốt đẹp cho người xung quanh, thì chữ "phụng sự" trở thành một lựa chọn tự nhiên, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

Hà rất đồng cảm với chủ đề năm nay. "Phụng sự" là điều Hà luôn nỗ lực theo đuổi, còn "kiên trì" chính là kim chỉ nam để Hà đi đến cùng bất cứ việc gì mình đã bắt đầu. Càng kiên trì, thành công càng đến gần. Hiện tại, Hà đang ấp ủ một dự án mà Hà hy vọng có thể theo đuổi thật dài lâu – "Hành trình 20+".

Làm thiện nguyện cũng cần có sự tính toán và quản lý tài chính hợp lý. Mình phải lao động chăm chỉ, phải biết trích ra những phần dành riêng cho các hoạt động thiện nguyện thì mới có thể duy trì được sự bền bỉ đó.

Sau nhiều hành trình thiện nguyện, chị thấy mình thay đổi ra sao?

Ngay từ những ngày đầu đi hát, Hà đã bắt đầu làm thiện nguyện. Theo thời gian, sự trưởng thành giúp mình thấu hiểu và sâu sắc hơn. Ngày xưa, Hà chỉ nghĩ rằng, mình đi hát, được mọi người yêu mến và kiếm được chút tiền, thì trích ra để giúp đỡ những ai khó khăn mình gặp.

Nhưng đến một giai đoạn khác của cuộc đời, Hà nhận ra muốn cho đi, muốn được giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Hà nghĩ ăn một món ngon mà chỉ ăn một mình, thì cái ngon đó không trọn vẹn. Tuy nhiên, chỉ cần là một bữa cơm đơn giản thôi, miễn là có đủ người thân bên cạnh, thì niềm vui lại lớn hơn rất nhiều.

Cuộc sống cũng vậy, mình có thể sung túc, mua được những gì mình thích, nhưng xung quanh vẫn có nhiều người khó khăn đến mức một bữa ăn no cũng là điều xa xỉ. Khi nghĩ về điều đó, Hà hiểu rằng hạnh phúc thật sự chỉ đến khi mình góp phần làm cho những số phận bất hạnh ngoài kia ngày càng ít đi.

Trong rất nhiều đối tượng cần giúp đỡ, vì sao chị lại dành rất nhiều thời gian cho trẻ em?

Là một người mẹ, Hà hiểu rằng một đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay đủ đầy của cha mẹ, được yêu thương, chăm sóc và giáo dục đúng cách sẽ có nền tảng vững chắc phát triển toàn diện.

Nhưng với các em bé không may mắn mồ côi cha mẹ, hoặc cha mẹ phải đi làm xa, gia đình quá khó khăn đến mức không thể cho con tiếp tục đến trường, thì con đường trưởng thành của các con sẽ gặp nhiều trở ngại.

Vì vậy, Hà luôn mong muốn dùng khả năng của mình để hỗ trợ những em nhỏ thiệt thòi. Việc giúp các bé được học hành, được nuôi dưỡng tốt hơn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà Hà hướng đến trong hành trình thiện nguyện của mình.

Đã có những câu chuyện thiện nguyện nào chạm sâu vào trái tim, khiến chị run rẩy?

Thực ra, mỗi hoàn cảnh mà Hà được gặp đều để lại trong mình nhiều suy nghĩ và trăn trở. Như gần đây, Hà gặp hai em nhỏ, một em học lớp 12, một em lớp 8 sống cùng mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, còn cha đã mất từ 5 năm trước.

Khi đến thăm, Hà có cơ hội trò chuyện với người mẹ, lắng nghe những tâm sự và mong muốn cuối cùng của chị. Chỉ hai tháng sau, chị ấy qua đời. Hà thực sự rất buồn, vì không nghĩ rằng chị lại ra đi nhanh đến vậy. Nhưng Hà tin rằng, khoảnh khắc được gặp nhau, được chia sẻ và động viên phần nào đã giúp chị thanh thản hơn.

Điều khiến Hà day dứt nhất là tương lai của hai em. Khi lớn lên thiếu vắng tình thương của cha mẹ, các em sẽ khó khăn biết bao. Nhưng Hà tin, ít nhất cuộc trò chuyện hôm ấy đã tiếp thêm cho các em sự mạnh mẽ, sự yên tâm rằng vẫn có người đứng phía sau để nâng đỡ.

Một kỷ niệm khác khiến Hà nhớ mãi, đó là trong một lần về quê trao học bổng, Hà gặp một bạn trẻ mặc trang phục công an. Khi đó, bạn nói với Hà: "Không biết chị còn nhớ em không, em là người từng nhận học bổng của chị. Giờ em đã trưởng thành và có công việc ổn định."

Khoảnh khắc ấy khiến Hà vô cùng xúc động. Khi trao học bổng, Hà chỉ biết các em đều có hoàn cảnh khó khăn, chứ không thể theo sát từng hành trình của các em. Nhưng những "trái ngọt" như vậy làm Hà hạnh phúc và thấy mọi nỗ lực thiện nguyện của mình đều xứng đáng.

Trong gia đình chị, những giá trị yêu thương và lòng nhân ái đã được vun đắp ra sao?

Cha mẹ Hà lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Mẹ phải vất vả nuôi các anh chị em, còn ba là thương binh. Cả hai đều cần sức mạnh tinh thần để vượt qua những năm tháng gian khó. Chính vì vậy, ba mẹ rất thấu hiểu cảm giác khi có ai đó đến bên mình vào những lúc mất niềm tin, để vực dậy cuộc sống. Đó là những bài học, những câu chuyện mà ba mẹ thường kể cho Hà nghe từ nhỏ.

Thực ra, khi có cơ hội giúp đỡ người khác, ban đầu Hà giúp đỡ họ hàng của mình trước. Bởi ngay trong gia đình, cũng có nhiều người gặp khó khăn. Rồi sau đó, Hà mới lan tỏa sự giúp đỡ ra những người xung quanh và xa hơn, khắp cả nước.

Cả nhà Hà đều chung một quan điểm: người xung quanh hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc. Nhờ vậy, mọi người biết cách cho đi, sống giản đơn, bình an hơn. Hà cũng nhận ra rằng cuộc sống không quá phức tạp như mọi người thường nghĩ. Mọi thứ đơn giản chỉ là cách mình lựa chọn sống và đối diện với nó mà thôi.

Khi các con lớn lên trong một môi trường đủ đầy, chị làm thế nào để các bé hiểu về sự sẻ chia, giúp đỡ người khác?

Bản thân Hà vừa phải trải nghiệm, vừa học hỏi từng ngày. Điều quan trọng đầu tiên là để các con trưởng thành trong môi trường càng tự nhiên càng tốt. Các con vẫn được đi tắm mưa, đá banh cùng bạn bè, tham gia các hoạt động thể thao như bao đứa trẻ khác.

Song song với đó, Hà dạy các con về lòng biết ơn, biết trân trọng những người nấu ăn, những người giúp đỡ mình dù chỉ là việc nhỏ nhất. Khi được nhắc nhở thường xuyên nói lời cảm ơn và biết ơn, các con dần hình thành thói quen nhận thức cuộc sống xung quanh và biết trân trọng những tình cảm, sự quan tâm từ người khác.

Thiện nguyện về bản chất là điều tốt, nhưng trong xã hội bộn bề, đôi khi nó lại bị biến tướng. Có những người lợi dụng từ thiện để trục lợi. Chị làm thế nào để vẫn giữ được lòng trắc ẩn, bên cạnh sự tỉnh táo cần thiết?

Hà nghĩ rằng, làm từ thiện trước hết phải xuất phát từ cái tâm, nhưng cần phải tỉnh táo. Hà không làm thiện nguyện vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trái tim mình mách bảo. Hà cảm thấy vui khi được giúp đỡ người khác. Vì thế, dù ngoài kia vẫn có những lời bàn tán như: "Sao phải nói nhiều về việc thiện nguyện?", "Sao không thấy cô ấy làm gì?"..., thì với Hà, điều đó không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là mình thực sự tạo ra điều ý nghĩa, mang đến giá trị tốt đẹp cho người khác.

Khi làm "Hành trình 20+", Hà không kêu gọi ai cả. Cầm số tiền lớn, người mệt mỏi chính là mình chứ không phải ai khác. Mình phải sáng suốt để chọn những trường hợp phù hợp với mục đích ban đầu. Còn lại, Hà ủng hộ cho các quỹ uy tín như Mặt trận Tổ quốc, vì họ có quy chuẩn rõ ràng, có thể đi đến tận nơi và trao trực tiếp cho bà con một cách minh bạch.

Mỗi người sẽ có hoàn cảnh và cách làm khác nhau, nhưng quan trọng là hãy chọn con đường khiến tâm mình cảm thấy bình an nhất. Hà tự hỏi, nếu ai đó thật sự "ăn" một khoản tiền lớn như vậy, liệu họ có thể thanh thản được không?

Thôi thì hãy hướng đến một cuộc sống tích cực, tốt đẹp, bởi nếu lúc nào cũng nhìn mọi thứ bằng sự tiêu cực thì những người đi làm thiện nguyện sẽ rất khó lòng kiên định. Còn đúng - sai thế nào, Hà tin rằng ông trời luôn thấu hiểu.

Khi Hồ Ngọc Hà không còn đứng trên sân khấu nữa, chị muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào: một nghệ sĩ đỉnh cao hay người truyền cảm hứng sống?

Là một Hồ Ngọc Hà kiên trì trong công việc và trong cuộc đời đã sống trọn vẹn với hai chữ "phụng sự".

Đến cuối cùng, Hà không cần được công nhận là nghệ sĩ tài năng nhất hay đứng ở vị trí nào cao nhất, bởi mỗi nghệ sĩ đều có màu sắc riêng, khó có thể so sánh được ai hơn ai. Quan trọng là mọi người thấy Hà là người chưa bao giờ khuất phục, luôn kiên định trên chặng đường của mình.

Trong cuộc sống, ai cũng trải qua vấp ngã, học những bài học riêng. Nhưng Hà đã biết cho đi và phụng sự cuộc đời.

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này!