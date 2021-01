Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên gia đình nhỏ dịp cuối năm, chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của Kim Lý gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ bức hình cả gia đình 3 người gồm cô cùng Kim Lý và con trai Subeo.

Đi kèm với bức hình gia đình hạnh phúc, Hồ Ngọc Hà không quên nhắn nhủ lời chúc mừng năm mới tới mọi người: "Mọi thứ đã qua. Hãy cùng vững tin cho 2021. Xin được cầu chúc cho tất cả luôn thật Hạnh Phúc và trân trọng những giây phút có nhau sau những mất mát tổn thương của 2020. Happy New Year".

Kim Lý ngay sau đó cũng chia sẻ bức hình giống hệt của Hồ Ngọc Hà kèm dòng trạng thái: "Happy New year from us to all of you. Wishing everyone a fantastic 2021 filled with love and joy!" (Tạm dịch: Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Mong rằng mọi người sẽ có một năm 2021 thật tuyệt vời cùng tình yêu và tràn ngập niềm vui).

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý lại chính là chiếc nhẫn vàng mà Kim Lý đeo ở ngón áp út bên tay trái. Trước đó, cặp đôi đã tung bức hình diện trang phục cô dâu và chú rể, nên mọi người đều mong chờ tới lễ cưới chính thức của hai người.