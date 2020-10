Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi tiết lộ một góc căn nhà mới

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ lên story trang cá nhân hình ảnh một góc nhỏ của căn nhà mà cô đang xây và tiết lộ: “Welcome to our new home” (tạm dịch: Chào mừng đến với căn nhà mới của chúng tôi”.

Chỉ đăng hình ảnh “sương sương” một góc ở phần đường đi vào cổng ngôi nhà thôi cũng đủ biết, nhà mới của Hồ Ngọc Hà có thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng với tông màu chủ đạo là trắng. Điều này giúp cho cả căn nhà trông sáng bừng và nổi bật hơn.

Chia sẻ mới nhất của Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang mang thai ở những tháng cuối cùng và chuẩn bị đón cặp sinh đôi với bạn trai Kim Lý. Từ hình ảnh mà Hồ Ngọc Hà tiết lộ, có thể thấy, ngôi nhà gần như đã hoàn thành chỉ chờ cả gia đình nữ ca sĩ dọn tới sống.

Dù hiện tại Hồ Ngọc Hà đã mang thai cặp sinh đôi với Kim Lý và cũng thường xuyên gọi bạn trai với danh xưng “chồng”.