Hồ Ngọc Hà bụng bầu to vẫn cực xinh đẹp, ai ngờ nhìn sang Erik còn choáng hơn vì da trắng môi đỏ tươi

Tối 4/9, chương trình Private Show 3 - Love Songs của Hồ Ngọc Hà đã lên sóng cùng với nhiều tình tiết thú vị. Erik là khách mời chốt show của Hồ Ngọc Hà.

Trong chương trình, Hồ Ngọc Hà cùng Erik thể hiện những ca khúc như Em không sai, chúng ta sai, Lạc nhau có phải muôn đời, Sau tất cả và Keep me in love. Với sự biên tập âm nhạc hát hits của nhau để mang thêm phần thú vị cho chương trình, Hồ Ngọc Hà còn "dặn dò" khán giả: "Mong rằng các bạn sẽ không có bất kỳ sự so sánh nào ở đây vì âm nhạc là để thưởng thức".

Hồ Ngọc Hà.

Tiết mục kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà - Erik nghe khá bắt tai. Erik gây ấn tượng với cách hát da diết và cảm xúc. Dẫu vậy, ngoài việc thưởng thức giọng hát của 2 ca sĩ, khi xem qua tiết mục này khán giả còn đặt biệt chú ý đến phần hình ảnh có gì đó hơi "sai sai".

Hồ Ngọc Hà vẫn rất xinh đẹp với đầm đen sang trọng. Cô khéo léo che bụng bầu đã to vượt mặt dưới lớp áo thùng thình. Ngồi bên cạnh, Erik cũng mặc đồ đen thanh lịch nhưng gương mặt của anh chàng thì được trang điểm khá kỹ với phấn trắng toát và môi son bóng nhìn vào đã chú ý ngay. Trong nhiều khoảnh khắc, son môi của Erik còn tạo cảm giác đậm màu hơn son môi của Hồ Ngọc Hà.

Erik có phải là tô son hơi quá tay không?

Đây là do Erik lỡ tay bôi son hơi đậm hay lỗi của ánh sáng khiến khán giả có cảm giác là Erik đánh son quá tay?

Về phần Hồ Ngọc Hà, khi nói về Erik thì nữ ca sĩ bộc bạch: "Erik là đại diện cho những ca sĩ trẻ có giọng hát rất nội lực, cách hát lại rất mới. Hà tin rằng những khán giả trung niên và cả ba mẹ Hà ngồi đây sẽ thích cách Erik hát. Hà tin chắc Erik là 1 trong số những người hát nhạc có tiết tấu cực hay".