HLV King of Rap - Lil Shady làm giám khảo cuộc thi Rap, hot girl Andrea Aybar đổi nghệ danh đi thi vẫn bị đánh rớt

Sau gần hơn hai tháng, chương trình nhạc Rap online MYG Battle Championship tổ chức đã thu hút hàng trăm thí sinh tham gia với sự góp mặt của những giám khảo đình đám trong giới Rap Underground như là: Antoneus Long Mộng Gà, Lil Shady, LC King, Dick và host là Gizmo. Cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, trong đó một nửa giá trị giải thưởng sẽ được sử dụng trong mục đích thiện nguyện.

Lil Shady.

Sau khoảng thời gian tranh tài căng thẳng, chương trình đã tìm kiếm ra các ngôi vị xứng đáng như sau: Quán quân thuộc về Hoàng Hải Lam (Rap name: LAM), Á quân 1 thuộc về Nguyễn Hải Hiền ( Rap name: COX), Á quân 2 thuộc về Đặng Gia Bảo ( Rap name: Bman), và ngôi vị Á quân 3 thuộc về Nguyễn Hoài Thu ( Rap name: ABG Tina).

Hot girl Andrea Aybar (An Tây) dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn phải ra về trắng tay. Trước đó, Andrea Aybar đã lọt vào Top 16 thí sinh ấn tượng nhất. Andrea Aybar từng là gương mặt đình đám trong làng hot girl. Sau khi vướng phải nhiều lùm xùm về đời sống riêng tư, Andrea Aybar không còn được chú ý nhiều như trước.

Các giám khảo của chương trình.

Andrea Aybar.

Tại cuộc thi này, Andrea Aybar đã đổi nghệ danh thành AnTa để thi thố. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không thể vượt qua các đối thủ còn lại. Khi Andrea Aybar mới lọt vào Top 16, đã có nhiều ý kiến chỉ trích cô nàng rằng chẳng biết gì về Rap mà vẫn đi thi.

Nói về điều này, Andrea Aybar chia sẻ: "Tôi còn nhiều thiếu sót, nhất là phần lyrics. Tôi mong mọi người thông cảm vì bản thân chưa có nhiều trải nghiệm sâu sắc. Tôi cần thêm thời gian để trau dồi và tiến bộ". Hiện tại, Andrea chọn cách sống lặng lẽ, bớt ồn ào, thị phi. Cô thường xuyên chia sẻ lên TikTok những nội dung hài hước xoay quanh cuộc sống riêng tư.

Các thí sinh của chương trình đi từ thiện sau khi cuộc thi khép lại.

Lil Shady cho biết: "Dù chỉ là cuộc thi online nhưng chất lượng thí sinh thì không phải dạng vừa. Đây là một sân chơi hấp dẫn và đậm chất Rap dành cho thí sinh và khán giả. Các thí sinh đều là những gương mặt được khán giả biết đến và yêu mến, chúng tôi cố gắng tạo sân chơi hấp dẫn để các thí sinh thể hiện tài năng của mình".