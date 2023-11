HIUP D3K2 - Vitamin hỗ trợ tăng cường hấp thụ canxi vào xương, răng cho trẻ em

Hiểu rõ bản chất của chiều cao

Canxi là khoáng chất cần thiết cho sự hình thành và phát triển của xương. Nhiều cha mẹ cho rằng chỉ cần bổ sung canxi cho trẻ là trẻ sẽ cao lớn hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Ngoài canxi, còn có nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ, như gen di truyền, chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ... Đặc biệt, để canxi phát huy được vai trò của mình trong thúc đẩy chiều cao cho trẻ, cha mẹ cần chú trọng tới mối quan hệ "kiềng 3 chân" giữa canxi - vitamin D3 - vitamin K2.

Vì sao cần bổ sung kết hợp vitamin D3 K2 cho bé

D3 và K2 là hai loại vitamin quan trọng đối với sức khỏe xương và răng của trẻ. Khi kết hợp hai loại vitamin này với nhau, chúng sẽ mang lại những lợi ích sau:

Vai trò quan trọng của bộ ba "CaD3K2"

Tăng cường khả năng hấp thụ canxi: Vitamin D3 giúp cơ thể hấp thụ canxi từ ruột vào máu, còn vitamin K2 giúp canxi vận chuyển đến xương. Khi kết hợp hai loại vitamin này với nhau, chúng sẽ giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, giúp xương chắc khỏe và phát triển tối ưu

Giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về xương: Canxi là khoáng chất cần thiết cho sự hình thành và phát triển của xương. Khi thiếu canxi, trẻ có nguy cơ mắc các bệnh lý về xương như còi xương, loãng xương... Sự kết hợp giữa vitamin D3 và K2 sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về xương.

Thúc đẩy tăng trưởng chiều cao: Vitamin D3 và K2 đều có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ. Sự kết hợp giữa hai loại vitamin này sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi và vận chuyển canxi đến xương, giúp trẻ phát triển chiều cao tối đa.

Sản phẩm HIUP D3K2 chứa hai thành phần chính là vitamin D3 và vitamin K2, tác động chính xác vào bản chất của cơ chế phát triển chiều cao. Do đó, HIUP D3K2 được nhiều cha mẹ tin tưởng lựa chọn trong công cuộc giúp con cao lớn, tự tin và mạnh khỏe.

Nguồn Vitamin D3, K2 nhập khẩu châu Âu trong HIUP D3K2 đem lại hiệu quả cao

Vitamin K2 trong sản phẩm HIUP D3K2 được lấy từ nguồn K2VITAL. Đây là loại vitamin K2 nhập khẩu từ Na Uy, có chất lượng hàng đầu hiện nay với độ tinh khiết và độ ổn định lên tới 99,7%. K2VITAL® hiện đang là Tiêu chuẩn Tham chiếu cho Dược điển Hoa Kỳ, được ứng dụng trên toàn cầu để làm chuẩn phân tích vitamin K2 và đánh giá độ tinh khiết cis/trans.

Nguồn vitamin D3, K2 nhập khẩu chất lượng quốc tế

Bên cạnh đó, Vitamin D3 trong HIUP D3K2 được nhập khẩu 100% từ Đức. Đây là quốc gia an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.



Công thức ưu việt đảm bảo an toàn, lành tính

Được sản xuất bởi Công ty CP Dược phẩm QD-Meliphar với nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, HIUP D3K2 có công thức nền dầu không chứa nước. Đặc điểm này giúp hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn, tăng độ ổn định để quá trình sử dụng và bảo quản đơn giản hơn. Do đó, các mẹ có thể an tâm về sự an toàn, lành tính khi sử dụng cho con.

HIUP D3K2 an toàn, lành tính cho trẻ em

Tăng cường trải nghiệm sử dụng

Sản phẩm HIUP D3K2 cam kết 8 không: Không chứa lactose, Không phẩm màu, Không hương liệu, Không chứa gluten, Không chất bảo quản, Không biến đổi gen, Không chứa gelatin, Không đường và chất tạo ngọt. Bởi vậy, HIUP D3K2 được trẻ yêu thích, hợp tác sử dụng.

HIUP D3K2 được nhiều ba mẹ Việt tin tưởng sử dụng bởi chất lượng vượt trội

TPBVSK HIUP D3K2 cho con gái từ sớm, nữ diễn viên Trang Moon - "Cô em chồng ghê gớm nhất VTV" trong bộ phim Sống Chung Mẹ Chồng đánh giá: "Bé nhà mình rất hào hứng và hợp tác khi sử dụng sản phẩm, thường chủ động há miệng hoặc nhắc nhở bố mẹ nhỏ HIUP D3K2. Đây là điều khá quan trọng, vì nếu không thích, con sẽ nôn trớ, quấy khóc không chịu dùng".

Rất nhiều mẹ sau một thời gian cho con sử dụng HIUP D3K2 đã phản hồi rất tốt về sản phẩm. Để con tăng trưởng chiều cao đúng độ tuổi "vàng", giúp con phát triển cả thể chất, tinh thần và trí tuệ, các mẹ đừng bỏ qua những vi chất quý giá đó!

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Phân phối: Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam

Hotline: 1900 8013

Địa chỉ: Số 7, ngõ 1194, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.