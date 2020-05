Hình phạt nào là thích đáng dành cho người cha nhậu say rồi về nhà đánh chết con 7 tháng tuổi?

Ngày 22/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) để điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của đứa con ruột 7 tháng tuổi.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya 21/5, sau khi uống rượu, Phiên về khu nhà trọ ở thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Nguyễn Văn Phiên đang bị công an tạm giữ để điều tra.

Tại đây, Phiên đã đánh vợ là Nguyễn Thị Hà V. (19 tuổi) và con trai là N.B.B. (7 tháng tuổi).

Thấy con trai tím tái, chị V. đưa đi cháu B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 23h30 khuya cùng cùng này, cháu B. đã tử vong.

Hiện, công an đang bắt giữ Phiên, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Dư luận rất bức xúc trước hành vi đánh chết con trai 7 tháng tuổi của Nguyễn Văn Phiên và có nhiều thắc mắc, như là: Nguyễn Văn Phiên đánh chết con trong lúc say rượu thì có được xem là tình tiết giảm nhẹ hình phạt hay không, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì, mức án là bao nhiêu… Bởi vậy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ về vấn đề này.

Theo Luật sư, tại Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, dù Nguyễn Văn Phiên có thực hiện hành vi đánh chết con trai 7 tháng tuổi trong lúc say rượu, bia thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ án này đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ sự việc nhằm củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì khả năng cao Nguyễn Văn Phiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.