Hình phạt nào cho hành vi man rợ của nghi phạm giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản". Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Bị hại trong vụ án này là anh D.C.C, sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Gia đình ông D.C.C. tại quê nhà Hải Dương.

Đây được coi là vụ án gây rúng động dư luận Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung do mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Đoạn đường đi ra khu hiện trường (theo lời kể của người dân)

Theo dõi vụ án, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) cho rằng, với 2 tội danh đặc biệt nghiêm trọng trên, Cao Tài Năng có thể đối mặt với hình phạt nghiêm khắc là tù chung thân hoặc cao hơn là tử hình.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Luật sư phân tích, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, tội "giết người" có khung phạt cao nhất là tử hình. Còn tội "cướp tài sản" theo Điều 168 Bộ luật hình, mức phạt cao nhất là tù chung thân.

Trường hợp, Cao Tài Năng thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, có tính chất côn đồ, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải sẽ bị loại vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Trong vụ án này, luật sư Cường cho rằng, nếu xác định được thông tin sau khi sát hại nạn nhân, Năng đem ra chôn cất ở bờ sông, sợ bị lộ, anh ta đã đào thi thể lên đốt phi tang là chính xác thì đối tượng này còn có thêm dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể, hài cốt.

"Để làm rõ vấn đề này, cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường, xác định thời điểm đối tượng thực hiện hành vi gây án, tìm kiếm các dấu vết, thu thập các vật chứng để xác định hành vi phạm tội. Trong trường hợp xác nạn nhân đã bị đốt để phi tang, cần thu thập những phần còn lại giám định ADN làm căn cứ xác định hậu quả vụ án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cần phải làm rõ yếu tố "có đồng phạm, có đối tượng che giấu hoặc không tố giác tội phạm" hay không, để xử lý nghiêm", luật sư Cường nhấn mạnh.