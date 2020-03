Hình ảnh vị bác sĩ ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở khi không thể ôm con trai vào lòng vì sợ lây nhiễm Covid-19 từ bệnh viện "gây bão" MXH

Theo trang tin Gulfnews, một bác sĩ người Ả rập đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên cộng đồng mạng khi khoảnh khắc xúc động giữa anh và con trai mình được chia sẻ và lan truyền chóng mặt. Vị bác sĩ này có tên là Nasser Ali Al Shahrani, hiện đang làm việc tại Bệnh viện King Salman ở Riyadh đã chia sẻ câu chuyện của mình để nhằm nhấn mạnh cuộc sống của các nhân viên y tế sau khi họ hoàn thành công việc trở về nhà giữa dịch Covid-19.

Không chỉ phải đối mặt với áp lực công việc, chiến đấu không ngừng nghỉ để cứu sống những người bị nhiễm virus corona, những y bác sĩ này còn phải đối mặt với lo lắng làm thế nào để bảo vệ gia đình nhỏ của mình không bị nhiễm bệnh. Theo bác sĩ Nasser Ali Al Shahrani, anh thường gọi điện cho vợ trước khi trở về nhà, yêu cầu vợ anh không cho con của họ chạy ra cửa chào đón anh tan làm cho đến khi anh thay trang phục, khử trùng và tắm rửa sạch sẽ.

"Tất cả các đồng nghiệp của tôi đều tránh tiếp cận con cái và gia đình của họ cho đến khi họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và rửa tay sạch sẽ", bác sĩ Ali cho hay.

Khoảnh khắc xúc động của anh Ali với con trai nhỏ.

Anh Ali không thể kìm được cảm xúc khi thấy con trai háo hức chào đón mình trở về nhà.

Ali đã chia sẻ đoạn video đầy xúc động giữa anh và con trai nhỏ vào một ngày anh tan làm. Theo đó, khi vừa đặt chân đến cửa, trên người vẫn mặc nguyên quần áo của bác sĩ, anh Ali bất ngờ khi thấy con trai nhỏ chạy nhanh đến định ôm chầm lấy mình. Tuy nhiên, anh Ali buộc lòng phải lùi lại trước sự sững sờ của con trai.

Không thể đáp lại niềm vui của con trẻ và ôm con mình vào lòng vì lo sợ sẽ lây nhiễm bệnh, bác sĩ Ali xúc động ngồi sụp xuống và ôm mặt che đi giọt nước mắt của mình trong khi con trai anh vẫn đứng yên nhìn bố. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động và nó trở thành khoảnh khắc truyền cảm hứng giữa dịch bệnh.

Anh Ali cho hay, anh chỉ mong mọi người dân đều nhận thức được mối nguy hiểm của Covid-19 và tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Anh cùng các đồng nghiệp khác đã và đang hi sinh rất nhiều để đem đến sự bình yên cho người dân. Do đó, anh hy vọng mọi người cùng chung tay góp sức với nhau để đẩy lùi dịch bệnh và để mỗi ngày trở về nhà, anh và các đồng nghiệp khác không cảm thấy lo sợ, bất an nữa.

