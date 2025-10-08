Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 5 giờ ngày 8-10, các trạm đo được lượng nước như sau: Hóa Thượng: 561,8 mm; Sông Cầu: 524,8 mm; Đồng Quang: 480,4 mm; Quan Triều: 432,8 mm; Nam Hòa: 478,4 mm, Tràng Xá 422,8 mm...



Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên (trước đây là thành phố Thái Nguyên) ngập sâu. Ảnh: Liêu Nga

Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8-10 là 29,90 m đã vượt báo động 3 (27,00 m) là 2,9 m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09 m).

Đến trưa nay 8-10, nhiều nơi tại tỉnh Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước. Khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên (cũ), nước vẫn ngập sâu nhiều tuyến đường, hàng loạt khu dân cư bị cô lập.

Nước ngập sâu, chảy mạnh tại một tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tiếp cận khu vực người dân bị cô lập để đưa đến vị trí an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đã sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, thiếu nước, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ trên 40 mm.

Lũ đổ về tại một tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Liêu Nga

Ngập lụt tại các khu dân cư, hàng loạt ô tô chìm trong biển nước. Ảnh: Liêu Nga

Nước ngập gần hết tầng 1 tại một khu dân cư trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Liêu Nga

Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ, hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt. Ảnh: Liêu Nga

Nhiều khu dân cư bị cô lập. Ảnh: Liêu Nga