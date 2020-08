Hình ảnh thu hút bạn nhất nói lên tình trạng cuộc sống của bạn: Tận hưởng những gì mình đang có hay căng thẳng vì mọi thứ không như ý muốn

Cuộc sống con người mỗi thời kỳ mỗi khác và gần đây, tình trạng tâm lý của bạn là gì? Bạn có đang thư giãn hay phải sống dưới áp lực và sự tò mò của mọi người xung quanh. Câu trả lời sẽ nằm trong bài trắc nghiệm dưới đây hay cụ thể là hình ảnh thu hút ánh nhìn của bạn nhất trong bức ảnh:

A. Lá cây

B. Hai gương mặt

C. Côn trùng

D. Chim chóc

Đáp án A: Thoải mái, tận hưởng

Trong khoảng thời gian này, có vẻ như bạn vô cùng hài lòng với mọi chuyện và tập trung tận hưởng những gì mình đang có. Bạn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm như hiện tại. Công việc của bạn khá ổn định, bạn được cấp trên trọng dụng và đồng nghiệp quý mến, nhìn chung không có gì đáng lo ngại. Thời gian trước, có vẻ như bạn đã đầu tư quá nhiều vào công việc và sự nghiệp mà bỏ quên bản thân nên đây là lúc để bạn nhìn lại mọi thứ, xem liệu bản thân đang muốn gì và nên làm gì tiếp theo. Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch cho tương lai, giải tỏa căng thẳng và tìm ra những nguồn cảm hứng mà trước đây bạn chưa từng nhìn thấy.

Đáp án B: Bận rộn với các cuộc vui

Gần đây, các mối quan hệ xã hội của bạn khá "nhộn nhịp". Bạn thường xuyên găp gỡ bạn bè và đắm chìm vào các cuộc vui bất tận khiến bạn trở nên quen thuộc với một cuộc sống tưng bừng, tràn ngập sắc màu đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Một ngày nếu như không được đi chơi bạn sẽ cảm thấy bức rứt và khó chịu vô cùng. Việc bạn biết tìm niềm vui cho bản thân không có gì là tiêu cực nhưng nếu nó gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống thì bạn cần phải xem lại và điều chỉnh. Bạn có thể cố gắng tập trung vào một thói quen gì đó lành mạnh và nhẹ nhàng hơn để tự xao nhãng chính mình khỏi những cuộc vui. Dần dần, bạn sẽ tìm được sự bình yên trong tâm hồn, nếu cứ mãi phụ thuộc ai đó hay các buổi chơi bời thì bạn sẽ mãi lẩn quẩn trong vòng xoáy không lối thoát.

Đáp án C: Mắc kẹt

Có vẻ như bạn đang bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn khi công việc thì không như ý muốn, bản thân bạn không thể tập trung giải quyết nó bởi vì có quá nhiều chuyện khác phải bận tâm. Khi bạn không thể gỡ bỏ khúc mắc trong từng vấn đề thì bạn sẽ không thể gỡ bỏ được bất cứ vấn đề nào. Không chỉ có vậy, bạn còn gặp rắc rối với những ánh mắt soi mói và sự tò mò của mọi người xung quanh. Đôi khi, sự quan tâm quá mức của mọi người khiến bạn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Trên thực tế thì mọi chuyện đều có thể giải quyết, việc bạn cần làm là sắp xếp mọi thứ theo thứ tự quan trọng một cách khôn ngoan, gỡ rối từng bước một. Đối với ý kiến của người khác, bạn có thể mở lòng mình để tiếp nhận nếu như đó là những lời góp ý chân thành, nói ra với ý định giúp bạn trở nên tốt hơn. Còn đối với những con người soi mói thì bạn nên nói thẳng, bộc lộ cảm xúc của mình để họ hiểu dược cảm xúc của bạn và rút kinh nghiệm để trong tương lai không làm bạn tổn thương.

Đáp án D: Tận hưởng vùng an toàn

Có vẻ như bạn đang tận hưởng vùng an toàn của mình đến nỗi không muốn bước ra ngoài. Trong công việc, bạn luôn là người siêng năng và không ngại gian khó nhưng vì ở trong vùng an toàn một thời gian quá dài khiến bạn không có nhiều cải thiện trong kỹ năng cũng như thành tích ở công ty. Thế nhưng, không khó để thay đổi được việc này mà ngược lại, cách làm còn khá đơn giản: Chỉ cần nhìn về phía trước. Ai mà chẳng muốn được vui chơi, tận hưởng nhưng bạn cần lên kế hoạch cho tương lai, đặt mục tiêu mà bạn nghĩ rằng sẽ rất khó để thực hiện rồi cố gắng hết sức để đạt được nó. Có tự tạo áp lực như vậy thì bạn mới có thể bước ra khỏi vùng an toàn, đổi mới chính mình rồi mọi điều mới mẻ cũng sẽ đến với bạn.

(* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

(Nguồn: Sina)