Hình ảnh thai đôi chia làm 2 tầng trong bụng mẹ gây sốt

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao về một clip siêu âm của một bà mẹ mang thai ở Hà Nam. Theo đó, 2 em bé song sinh trong bụng mẹ nằm ở vị trí trên và dưới, khác với vị trí 2 bên như các trường hợp bình thường khác.

Hình ảnh 2 em bé nằm như phần tầng, còn nằm ngược nhau, liên tục đá vào bụng mẹ khiến cư dân mạng rất thích thú. Rất nhiều người để lại bình luận bên dưới clip này, đồng thời nhận xét trường hợp 2 em bé song sinh nằm phân tầng như thế này là lần đầu tiên họ nhìn thấy.

2 em bé song sinh nằm ở tư thế phân tầng kỳ lạ.

Zhu Zia - phó trưởng khoa Siêu âm tại Bệnh viện Sức Khỏe Mẹ và Bé tại tỉnh Hồ Bắc giải thích:

"Phần lớn các trường hợp đều là sinh đôi khác trứng, chiếm khoảng 2/3, còn lại 1/3 là sinh đôi cùng trứng.

Sinh đôi khác trứng còn được gọi là sinh đôi hợp tử, tức là 2 trứng được thụ tinh từ 2 tinh trùng khác nhau, có màng đệm và túi ối riêng. Điều này giống như mỗi bào thai sẽ sống trong một ngôi nhà của riêng mình, không can thiệp lẫn nhau.

Đoạn video mà cư dân mạng đăng tải, việc 2 bào thai chia nhau ra trong bụng mẹ là điều rất bình thường. Đó là 2 em bé song sinh khác trứng điển hình. Tuy nhiên, việc 2 thai nhi ở trên và dưới, phân tầng như vậy quả là điều hiếm thấy trong các cặp song sinh. Hầu hết các trường hợp, khoảng 80 - 90% là ở 2 bên trái phải.

Các cặp song sinh cũng sẽ có những tư thế khác nhau trong tử cung của người mẹ mang thai".



Bác sĩ Zhu Xia cho biết, so với việc mang thai đơn, mang thai đôi có thể gây ra nhiều biến chứng cho cả mẹ lẫn con cao hơn, đồng thời khả năng dị tật thai nhi cũng cao hơn so với mang thai đơn. Điều này khiến cho thai kỳ của người mẹ luôn có nguy cơ cao. Ngoài việc dễ bị sinh non, cặp song sinh bị chèn ép nên dễ vướng dây rốn quanh cổ.

Để tránh những vấn đề bất trắc xảy ra với các cặp song sinh, bác sĩ Zhu Xia nhắc nhở các bà mẹ mang thai rằng, điều quan trọng là phải khám thai định kỳ. Nếu vòng bụng của bà bầu tăng lên đáng kể trong một thời gian ngắn hoặc có sự chênh lệch về kích thước giữa các thai nhi ngày càng rõ ràng, nhất là lượng nước ối thì cần phải tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

Những lưu ý đối với những người mẹ mang thai đôi

Khi một người mẹ mang thai đôi, có một số lưu ý quan trọng cần nhớ để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cả mẹ và hai em bé.

- Theo dõi thai kỳ

Mang thai đôi có thể có những yếu tố khác biệt và nguy cơ cao hơn so với mang thai đơn. Bạn cần khám thai đúng hạn để theo dõi sự phát triển của cả 2 em bé, phát hiện sớm bất kỳ vấn đề nào.

- Chế độ ăn uống và dinh dưỡng

Người mẹ mang thai đôi cần cung cấp đủ lượng dinh dưỡng cho cả 2 em bé. Tăng cường lượng protein, axit folic, canxi, sắt và các dưỡng chất khác trong chế độ ăn uống.

- Nghỉ ngơi nhiều hơn

Mang thai đôi tạo ra một gánh nặng lớn cho cơ thể của người me. Hãy đảm bảo bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Hạn chế hoạt động vất vả và tham khảo ý kiến bác sĩ về mức độ hoạt động thích hợp.

- Theo dõi tình trạng sức khỏe

Mang thai đôi có nguy cơ cao hơn về các vấn đề sức khỏe như tiền sản, tăng huyết áp và tiểu đường thai kỳ.

- Hỗ trợ và chăm sóc tâm lý

Mang thai đôi có thể tạo ra một tình huống căng thẳng về mặt tâm lý. Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và bác sĩ để giúp mình vượt qua những cảm xúc lo lắng.

- Giám sát thai kỳ và chuẩn bị cho việc sinh nở

Đối với thai đôi, việc theo dõi sát sao sự phát triển và vị trí của cả 2 em bé rất quan trọng. Bạn hãy thảo luận với bác sĩ về kế hoạch sinh và các biện pháp an toàn trong quá trình mang thai và sinh nở.