Hình ảnh Tăng Thanh Hà vào bếp tất bật chuẩn bị món khoái khẩu cho Tiên Nguyễn, nhìn cũng đủ biết mối quan hệ thân thiết giữa chị dâu - em chồng

Mới đây, trên trang Instagram story, Tiên Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc đích thân chị dâu vào bếp nấu món ăn khoái khẩu cho cô. Không phải món ăn gì kỳ công, Tăng Thanh Hà tự tay làm khoai tây chiên nhiều vị cho em chồng của mình. Tiên Nguyễn cũng không quên viết dòng trạng thái: "Shake shake shake. My favorite fries" (tạm dịch: Lắc lắc lắc. Món khoai tây chiên ưa thích của tôi).

Tăng Thanh Hà tự tay chuẩn bị đồ ăn cho em chồng.

Có thể nói, kể từ khi về làm dâu dòng họ Nguyễn, Tăng Thanh Hà luôn nhận được sự yêu mến của anh chị em phía nhà chồng. Tiên Nguyễn - cô em nhỏ trong gia đình cũng dành tình cảm đặc biệt đối với người chị dâu nổi tiếng của mình.

Bằng chứng là vào sinh nhật Tăng Thanh Hà năm 2019, Tiên Nguyễn cũng gửi lời chúc sớm. Trong đó, Tiên Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh của chị dâu kèm dòng chú thích: "Also Happy birthday my other sister" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật một người chị gái khác của tôi). Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thấy, Tăng Thanh Hà rất được lòng mọi người trong gia đình chồng.