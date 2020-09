Hình ảnh "Quốc bảo Trung Quốc" bị hói đầu khiến cộng đồng mạng lo lắng, nguyên nhân thật sự lại rất buồn cười

Ngày 9/9 trang Sohu đưa tin, mới đây, tại khu vườn gấu trúc ở sở thú Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc, hình ảnh chú gấu trúc nổi tiếng tên Phúc Tinh bị hói đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.



Trong hình ảnh có thể thấy được, có một vết lõm hình tròn sẫm màu có đường kính khoảng 2cm ở giữa đỉnh đầu của Phúc Tinh, vị trí rất dễ thấy nên đã khiến nhiều người yêu gấu trúc hoang mang.

Không phải chỉ những hình ảnh mới này, mà có một bức ảnh được cư dân mạng chụp vào ngày 25/7, mọi người đã thấy tóc trên đỉnh đầu của Phúc Tinh cũng ngắn hơn so với bình thường. Điều này có thể hiểu được, ngày qua ngày tóc của Phúc Tinh càng ít đi, đến đầu tháng 8 chỗ lõm này mới hiện rõ.

Quá trình hói đầu của Phúc Tinh được cư dân mạng ghi lại.

“Phúc Tinh đã bị hói khi nó lăn trên mặt đất", một du khách thường xuyên đến thăm Phúc Tinh suy đoán.

Được biết, vào tháng 6 năm nay, khách du lịch liên tục phát hiện Phúc Tinh đang lăn trong vườn thú. Đến ngày ⅛, Phúc Tinh bắt đầu lăn 6 vòng trong vòng 8 phút. Đến ngày 2/8, Phúc Tinh lại tiếp tục bồn chồn trong lòng, rồi lại tiếp tục lăn 6 vòng nữa.

Nhìn thấy hành động kỳ lạ này của Phúc Tinh, nhiều du khách tỏ ra lo lắng và không biết rằng nó có cần sự can thiệp của nhân viên bảo vệ gấu trúc không?

Được biết, Phúc Tinh sinh ngày 25/6/2017, lần đầu ra mắt công chúng với đôi mắt đẹp và thân hình mũm mĩm. Phúc Tinh lém lĩnh và thích chọc phá những người nuôi nó, Phúc Tinh cũng rất ấm áp và dễ thương.

Phúc Tinh thích lăn nhiều vòng.

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người tự hỏi tại sao chú gấu trúc dễ thương như thế lại bị hói? Sau đó, tin tức về việc Phúc Tinh bị hói đã được tìm kiếm sôi nổi trên Weibo.

Nói về tình hình này, Trương Thành Lâm, Phó giám đốc sở thú Bắc Kinh cho biết vấn đề hói đầu của Phúc Tinh đã xảy ra được một thời gian. Phía sở thú đã sớm biết tình trạng này và đã tích cực xử lý bằng cách mời thanh tra, kiểm tra thú y và sử dụng các biện pháp khác để giúp Phúc Tinh. Chiều ngày 8/9, sở thú Bắc Kinh cũng mời hai chuyên gia tiến hành tham vấn tại chỗ cho Phúc Tinh và phân tích toàn diện tình hình cho nó.

Vì Phúc Tinh hay lăn trong giai đoạn hiếu động nên mới bị hói.

Vào ngày 9/9, nguyên nhân khiến Phúc Tinh bị hói đầu đã được tìm ra. Ông Trương cho hay, việc Phúc Tinh buồn chán và lăn quá nhiều vòng vào giữa và cuối tháng 6 đã gây ra tình trạng hói đầu. Là chú gấu trúc 3 tuổi, giai đoạn này, Phúc Tinh rất hiếu động, hay lăn và leo cây, và những hành vi này được xem là phổ biến và biểu hiện của chứng cuồng ăn của gấu trúc. Hiện tại, hành vi này đã giảm đi đáng kể.

Một tháng sau, Phúc Tinh đã bị hói trên đỉnh đầu nhưng không thấy sưng, nóng và đau. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phía bác sĩ thú y cho rằng không có dấu hiệu gì bất thường. Phấn hói nằm ở phần cao của hộp sọ gấu trúc. “Chúng tôi tin rằng việc Phúc Tinh bị hói không phải do chấn thương hay do nhiễm vi khuẩn mà chỉ đơn giản là do Phúc Tinh thích lăn lộn khiến tóc xơ xác", ông Trương nói.

(Nguồn: Sohu)