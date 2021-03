Hình ảnh ông bố tất tả chở hàng cồng kềnh vẫn địu thêm con trước ngực khiến dân mạng dù thương nhưng không thể ngừng trách mắng

Trong cuộc sống này, có rất nhiều mảnh đời mưu sinh vất vả khiến người ta nhìn là đã thấy thương. Mới đây, dân mạng có chia sẻ hình ảnh một ông bố dù trên xe đang chở rất nhiều thứ cồng kềnh nhưng phía trước ngực thì vẫn địu một em bé. Không chỉ có vậy, vừa đi anh còn phải bỏ một tay ra để ôm lấy bé nữa.

Ông bố vừa địu con vừa chạy xe cồng kềnh.

Nhìn qua hình ảnh là đã thấy cuộc sống của anh vất vả quá, vừa đi làm lại còn địu con như thế này nữa. Rất nhiều ý kiến đã bày tỏ sự đồng cảm với anh nhưng bên cạnh đó, bức ảnh cũng gây ra cả cái nhìn trái chiều.

Một số cư dân mạng không hề đồng tình việc anh địu con nhỏ mà lại chở hàng như vậy, bởi nếu lỡ xảy ra va chạm thì sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra. Hành động đó sẽ vô tình gây nguy hiểm cho cả hai bố con chứ không phải chuyện đùa được.

Hình ảnh khiến dân mạng vô cùng lo lắng.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong một vài tình huống bất đắc dĩ, có lẽ con người ta không thể làm khác được. Hi vọng rằng hai cha con đã trải qua một quãng đường an toàn và về đến nơi bình an nhé!