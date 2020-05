Hình ảnh ngược đời: Vợ hôn lên bụng bầu của chồng, đằng sau là câu chuyện khiến nhiều người xúc động

Sinh ra trong hình hài của một người đàn ông nhưng từ sâu bên trong, người mẫu người Colombia, Danna Sultana, biết rằng mình là một người phụ nữ. Sau khi chuyển giới, cô kết hôn cùng Esteban Landrau – một người đàn ông bị mắc kẹt trong thân thể của người phụ nữ.

Cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, Danna và Esteban cũng đều mong muốn có con. Họ cố gắng thụ thai tự nhiên, chỉ có điều người mang thai sẽ là Esteban vì anh có đầy đủ các cơ quan sinh sản của nữ giới. Và tháng 2/2020, cặp đôi hạnh phúc chính thức thông báo cho người hâm mộ biết là họ có tin vui.

Vợ chồng Danna và Esteban hạnh phúc thông báo với người hâm mộ về tin vui mang thai của mình.

Lúc đó, chắc hẳn Esteban đã mang thai được 4 - 5 tháng rồi, vì những bức ảnh sau đó được chia sẻ cho thấy bụng anh đã to.

Hành trình mang thai được cặp vợ chồng nổi tiếng ghi lại đầy đủ.

Anh Esteban luôn cười rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc trong suốt thai kỳ.

Và mới đây, Danna đã đăng một bức ảnh ấm áp khi cô hôn bụng bầu 8 tháng của chồng lên Instagram.

Danna hôn bụng bầu 8 tháng của chồng.

Theo như chia sẻ của cặp đôi thì gần đây Esteban nghĩ mình chuyển dạ vì anh có hiện tượng co thắt. Hai vợ chồng nhanh chóng đến bệnh viện, thậm chí là thông báo cho gia đình để hai bên nội ngoại chuẩn bị đón cháu. Song, các bác sĩ trấn an rằng các triệu chứng này là bình thường trong tháng thứ 8 của thai kỳ, đặc biệt em bé khá to nên hai vợ chồng nên chuẩn bị tinh thần để đón chào cậu bé.

Cặp đôi còn tiết lộ thêm là họ đã quyết định đặt tên con trai là Ariel.

Nguồn: D.M