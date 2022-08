Hình ảnh Lý Hùng - Diễm Hương hội ngộ sau 30 năm "gây sốt"

Mới đây, diễn viên Lý Hùng đã đăng tải loạt ảnh tại buổi họp lớp diễn viên Khóa 1 trường Sân khấu Điện ảnh. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của nữ diễn viên Diễm Hương - "người tình màn ảnh" một thời của Lý Hùng. Đây là cuộc hội ngộ sau 30 năm mất liên lạc của cặp đôi diễn viên đình đám.

Lý Hùng và Diễm Hương gặp mặt sau 30 năm mất liên lạc

Bản thân Lý Hùng cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Diễm Hương. Kể từ năm 1992, nữ diễn viên ra nước ngoài định cư và lập gia đình, Lý Hùng không còn biết tin tức nào về cô. Lần này, Diễm Hương đã bay từ nước ngoài về Việt Nam để hội ngộ bạn bè khiến ai cũng vỡ òa.

Lý Hùng tiết lộ, buổi họp lớp diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp. Mọi người cùng nhau nấu ăn, hát karaoke, riêng anh và Diễm Hương còn song ca riêng bài hát "Say you will" mà hai người thường hát khi đi giao lưu khán giả vào những năm 90.

Hiện tại, Lý Hùng và Diễm Hương đều đã bước qua tuổi 50 nhưng đều giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Người hâm mộ vô cùng thích thú và chia sẻ rầm rộ hình ảnh cuộc hội ngộ của cặp đôi đình đám màn ảnh Việt một thời.

