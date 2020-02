Hình ảnh gây phẫn nộ: Mẹ trẻ mải xem điện thoại, vô tâm khi 2 con nhỏ đang chơi bên lan can đò đầy nguy hiểm

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh ghi lại cảnh người mẹ cùng 2 đứa con nhỏ trên đò trong tình huống khá nguy hiểm.

Cụ thể, người đăng tải bức ảnh đăng dòng cảnh báo với nội dung: "Các mẹ chơi Facebook thì cũng để ý con cái tí, đò chạy mà mẹ vẫn mải mê điện thoại, không để ý gì tới con. Nay mình đi đò đi làm gặp ngay cảnh chị mũ đỏ mải mê dùng điện thoại. Mình có nói rất to mấy lần bảo cẩn thận đò đang chạy trẻ con gặp nguy hiểm, mà vẫn tỉnh bơ để 2 đứa nhỏ chơi như vậy".

Ngay sau ít giờ đăng tải, bài viết kèm hình ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Đính kèm theo là bức ảnh người phụ nữ ngồi trên xe máy, đang mải mê nhìn gì đó không chú ý đến 2 bên, đáng nói khi 1 bên là 2 đứa trẻ khoảng chừng 3-4 tuổi đang chơi trên lan can sắt của con đò. Thậm chí, 1 em bé còn đu bám bên lan can đò. Chiếc lan can trông khá nguy hiểm, không chỉ bởi khe rộng mà còn bởi chiều cao không đủ an toàn khiến 1 đứa trẻ chơi đùa chẳng may có thể ngã xuống sông bất cứ lúc nào.

Hình ảnh mẹ mải mê dùng điện thoại vô tâm với 2 đứa trẻ chơi bên lan can đò đầy nguy hiểm khiến nhiều người dùng mạng bức xúc.

Trước hình ảnh nguy hiểm này, nhiều người dùng mạng đã xôn xao bàn luận. Phần lớn tỏ ra bức xúc trước thái độ và ý thức trông con của người phụ nữ này. Số khác thì lo ngại nếu chẳng may sự cố gì xảy đến với 2 đứa trẻ thì người lớn sẽ ân hận suốt đời.

Tài khoản T.A bình luận: "Nhìn lan can sắt của con đò này nguy hiểm quá, cái khe rộng 1 đứa trẻ có thể lọt qua huống hồ lan can lại thấp như kia nữa. Quá lo ngại. Người lớn đứng đó còn chưa nói trước được gì, nói gì 2 đứa trẻ bé tí thế kia. Người phụ nữ này đáng trách quá!".

"Trông con, trông cháu mà thờ ơ thế này, sơ sảy 1 chút là tai hoạ trời không cứu nổi. Chẳng biết bận mải làm gì nhưng nhìn để 2 đứa con chơi thế kia mà không quát chúng nó đứng gọn vào chỗ an toàn là quá vô tâm, đáng trách rồi. Nhìn vừa lo cho lũ trẻ vừa bực người mẹ", một người khác lên tiếng.

Người dùng mạng chỉ trích gay gắt người phụ nữ vô tâm khi trông 2 đứa trẻ

Mặc dù chưa rõ hình ảnh này được ghi lại ở đâu, song hình ảnh cũng như chú thích bài viết cũng khiến nhiều người phải giật mình, suy ngẫm, bởi trẻ con cực kì hiếu động, nếu không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn, rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào!