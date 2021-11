Hình ảnh đầu tiên của vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản ở Mỹ, Mako "ghi điểm" tuyệt đối với hành động tinh tế

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, cựu Công chúa Mako và Kei Komuro đã đáp sân bay quốc tế Kennedy ở New York vào ngày 14/11, khoảng 22h50 phút theo giờ Tokyo. Thời tiết ở New York lúc này khá lạnh, nhiệt độ khoảng 4 độ C.

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako được trông thấy mặc chiếc áo khoác màu xanh rêu còn phò mã vẫn mặc áo len như lúc khởi hành. Cặp đôi nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay sau một chuyến bay dài. Mako - Komuro mỉm cười và liên tục gật đầu chào báo chí. Trông họ thoải mái và không hề tỏ ra mệt mỏi.

Đặc biệt, Mako đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi cô cúi gập người bày tỏ sự cảm ơn đối với người xung quanh. Cử chỉ này cho thấy sự chuẩn mực, tinh tế và thân thiện của Mako đối với mọi người. Trước đó, cặp đôi đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Haneda để làm thủ tục bay sang Mỹ. Có khoảng 100 phóng viên đã túc trực từ sớm để đưa tin.

Vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản đã đến Mỹ và ra xe rời sân bay đi đến nơi ở mới.

Công chúa cúi gập người cảm ơn.

Theo truyền thông Nhật, cặp đôi đã thuê một ngôi nhà mới ở Manhattan, căn hộ một phòng ngủ, gần nơi đặt văn phòng luật sư công ty Komuro làm việc. Hiện Komuro đang công tác tại công ty luật Lowenstein Sandler LLP có trụ sở ở New Jersey. Phò mã thường dân sẽ sớm quay trở lại công việc sau khi ổn định nơi ở. Trong khi đó, công việc của Mako vẫn chưa có thông tin chính thức.

Nhiều nguồn tin cho hay, bà Kayo, mẹ của Kei Komuro có khả năng sẽ đến Mỹ trong tương lai để hỗ trợ vợ chồng con trai. Một nguồn tin cho biết: "Bà Kayo hiện đang bị bệnh, tuy nhiên khi bà ấy bình phục rất có thể sẽ đến Mỹ. Kayo đã nghĩ đến việc hỗ trợ cuộc sống của vợ chồng con trai. Bản thân bà Kayo từng muốn đi nước ngoài du học trong lĩnh vực nấu ăn".

Vợ chồng Mako khi ở sân bay Nhật làm thủ tục đến Mỹ.

Mẹ con Komuro.

Mako và chồng Kei Komuro sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ chưa đầy một tháng sau khi kết hôn trong bối cảnh chịu nhiều áp lực từ truyền thông và công chúng về bê bối tài chính liên quan mẹ Komuro. Trước khi rời Nhật Bản sang Mỹ, phò mã thường dân đã gặp vị hôn phu cũ của mẹ để giải quyết dứt điểm tranh chấp tài chính giữa đôi bên.

Mako và Kei Komuro kết hôn ngày 26/10 trong bối cảnh công chúng phản đối dữ dội cuộc hôn nhân. Đám cưới của họ diễn ra lặng lẽ, bỏ qua các nghi thức truyền thống. Mako cũng từ chối nhận khoản hồi môn trị giá 1,35 triệu USD, dành cho các thành viên nữ hoàng thất khi kết hôn với dân thường để họ đảm bảo cuộc sống sau hôn nhân.

Nguồn: Daily Mail, Yahoo Japan