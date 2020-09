Hình ảnh "cưa sừng làm nghé" của Hoa hậu H'Hen Niê khiến ai cũng ngạc nhiên, đáng chú ý nhất là đôi giày 5000 đô lấp lánh

Trở lại vị trí giám khảo Siêu mẫu nhí, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ hóa thân thành nàng Lọ Lem, hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh hoàn thành tốt thử thách của tuần này.

H'Hen Niê "cưa sừng làm nghé" khi hóa công chúa Lọ Lem.

Từng được khán giả quốc tế ví von là “Lọ Lem của châu Á” nên H’Hen Niê “chơi lớn” trở thành nàng Lọ Lem, mang giày đắt tiền xuất hiện tại chương trình cùng thông điệp: “Hãy cứ ước mơ, hãy tin vào chính mình và tự tạo ra phép màu”.

Được biết, đôi giày nàng Hậu mang trị giá 5.000 USD (tương đương 120 triệu đồng).

Đứng cạnh Hoa hậu H’Hen Niê, diễn viên Vân Trang cũng không hề thua kém khi tự tin khoe khả năng catwalk được tích luỹ sau thời gian dài đồng hành cùng ‘Siêu mẫu nhí’. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc và diễn viên Trọng Nhân cùng được H’Hen Niê và Vân Trang gọi là Hoàng tử vì bất phân thắng bại.

Trong tuần này ba thí sinh nhí tranh tài qua 03 phần thi: tạo dáng trước ống kính, thể hiện tài năng và biểu diễn catwalk.



Ở phần thi “Ống kính tí hon”, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc tiếp tục “làm khó” các thí sinh khi đưa ra đề bài thử thách chụp ảnh cùng trăn. Diễn viên Vân Trang lo lắng khi nhìn thấy những con trăn to lớn, nhưng đạo diễn Hưng Phúc trấn an vì tất cả đều được kiểm tra và đảm bảo tính an toàn cho các bé khi chụp ảnh cùng. Hoa hậu H’Hen Niê khâm phục các thí sinh nhí khi vượt qua nỗi sợ hãi, tự tin tạo dáng chụp ảnh không hề thua kém bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào.

Sang phần thi tài năng, nếu như thí sinh Gia Bảo gây xúc động khi thể hiện ca khúc “Mẹ yêu ơi” thì hai thí sinh nữ chọn nhảy hiện đại. Thí sinh Tín Tâm diện đầm xoè màu xanh để khoe vũ đạo đẹp mắt, tạo hiệu ứng trên sân khấu. Hoa hậu H’Hen Niê và đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc liên tục lắc lư, hòa vào phần thi của Tín Tâm. Thí sinh Thảo Nguyên chọn trang phục liên tưởng đến nhân vật hoạt hình nổi tiếng Mickey làm H’Hen Niê nổi hứng bước ra nhảy cùng. Cô gợi ý diễn viên Vân Trang nhảy chung nhưng Vân Trang từ chối vì không muốn phá vỡ đội hình nhân vật Disney. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc đành chấp nhận để diễn viên Vân Trang dành lại phần nhảy cho những tập sau.

Phần thi thử thách Catwalk tuần này đặt ra yêu cầu thú vị cho thí sinh, không chỉ đơn giản là trình diễn thời trang, các thí sinh còn phải đi trong vòng tròn lăng kính. Vốn xuất thân là con nhà nòi, thí sinh nhí Tín Tâm liên tục chứng minh tài năng của mình bằng những bước catwalk chuyên nghiệp, đúng nhịp.

Phần thi của thí sinh Gia Bảo và Thảo Nguyên cũng đặc sắc không kém, biết tận dụng vòng tròn lăn kính để tạo dáng. Nhận xét chung về ba thí sinh hôm nay, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết ban giám khảo sẽ rất khó xử, không biết nên trao giải thưởng cho ai. Vì vậy, ba thí sinh tiếp tục thể hiện tài năng trong phần trình diễn thời trang kết thúc chương trình.

Tập thi với sự xuất hiện của giám khảo H’Hen Niê lên sóng lúc 19g30, Chủ nhật 6/9/2020 trên VTV9.