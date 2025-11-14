Hình ảnh cảnh sát khám xét và nhiều người đến “nghe ngóng” tại biệt phủ của bà chủ Mailisa
Chiều 13-11, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng an ninh có mặt tại căn biệt phủ của bà Phan Thị Mai – chủ thẩm mỹ Mailisa ở khu dân cư Thới An, TP HCM.
Theo Người Lao Động Copy link 11/13/2025 22:10 (GMT +7)
