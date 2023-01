Him Phạm: Từ mỹ nam "Hậu duệ mặt trời" đến cái tên triển vọng trong làng phim

Biệt tài từ ca hát đến diễn xuất

Him Phạm sinh năm 1995, là ca sĩ - diễn viên đầy triển vọng. Với vai diễn binh nhất Hoàng Nam trong phim "Hậu duệ mặt trời" và Đăng Khoa trong webdrama "Ê nhỏ lớp trưởng", Him Phạm dần được đông đảo khán giả yêu thích.

Nhắc đến nam diễn viên 9X này, nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh trẻ trung, năng động, là "mỹ nam học đường" với những chiêu trò nghịch phá thầy cô, bè bạn khiến ai cũng phải phì cười.

Him Phạm ra mắt vào năm 2017 với vai trò thành viên của nhóm nhạc The Air. Trong khoảng thời gian đầu hoạt động, Him Phạm gây chú ý bởi khả năng ca hát, sáng tác và rap thuần thục.

Sau khi rời nhóm The Air, Him Phạm chuyển sang lĩnh vực mới đó là diễn xuất. Năm 2018, Him Phạm đóng "Hậu duệ mặt trời" bản việt với vai chàng Binh nhất hài hước, lém lỉnh. Tuy xuất hiện không quá nhiều nhưng nhờ nét duyên ngầm, Him Phạm vẫn gây được sự chú ý với khán giả. Vai diễn này cũng được xem như cột mốc đáng nhớ, giúp Him Phạm có thêm tự tin hoạt động nghệ thuật.

Him Phạm sở hữu ngoại hình đậm chất điện ảnh

9X đam mê nghiệp diễn viên

Trong vòng 4 năm trở lại đây, Him Phạm tích cực hoạt động trên mạng xã hội và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Ngoài ra, anh chàng còn được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung của TikTok.

Kênh TikTok cá nhân của Him Phạm đạt trên 500.000 lượt follow với nhiều video clip triệu view được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Nhờ hình ảnh ngày càng phổ biến trên mạng xã hội mà Him Phạm nhận về không ít lời mời làm KOLs cho các nhãn hàng nổi tiếng.

Him Phạm cho biết, những ngày đầu mới chập chững vào nghề anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và cố gắng không ngừng nghỉ, mọi thứ dần tươi sáng với nam diễn viên hơn.

Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, Him Phạm còn nhận thêm các đầu việc quảng bá cho nhãn hàng trên Facebook và TikTok. Chính nguồn thu từ công việc này đã giúp Him Phạm có điều kiện trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Điện ảnh là "giấc mơ lớn" và đang cố gắng theo đuổi của Him Phạm

"Công việc thuận lợi hơn trước khi em chịu thay đổi bản thân, tích cực xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội hơn. Nguồn thu từ công việc diễn viên và quảng cáo giúp em đỡ phải lo về gánh nặng cơm áo gạo tiền hơn thời còn đi hát nhóm.

Em nhớ có thời điểm, tụi em đi hát ở trường học nhận cát xê cả nhóm 3 triệu đồng. Sau đó chia ra các chi phí cho đơn vị quản lý, rồi chia lại cho từng thành viên, số tiền nhận về chẳng còn nhiêu cả. Có năm nọ, dù đi diễn tại trường học không ít nhưng đến lúc về nhà ăn Tết, trong túi em chỉ có khoảng 7 - 8 triệu đồng. Đây chắc là quãng thời gian khó khăn nhất của em.

Dẫu vậy, em trân quý nó vô cùng, vì ai khi mới bắt đầu cũng phải đối mặt với thử thách. Chính khó khăn đã dạy cho em rằng phải sống thật tử tế, khiêm tốn và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa", Him Phạm nói.

Dù đã là nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội, tuy nhiên Him Phạm vẫn mong muốn được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai trò diễn viên.

"Trên tất cả, em vẫn muốn mọi người biết đến Him Phạm là một diễn viên chứ không phải là người làm quảng cáo, hay tạo các nội dung hài hước, vui vẻ. Vì vậy em vẫn luôn làm những việc này ở mức độ có tiết chế để sao cho người ta nhớ đến mình với danh xưng diễn viên, biết đến Him qua các vai diễn, các bộ phim hơn hết" - Him Phạm trải lòng.

Him Phạm mong muốn được khán giả công nhận với danh xưng diễn viên

Quyết tâm lan rộng tên tuổi đến công chúng

Nhìn lại hành trình đã qua, Him Phạm thẳng thắn thú nhận có thể ở thời điểm hiện tại, anh chưa phải là cái tên nổi đình nổi đám, nhưng không vì thế mà nam diễn viên 9X buồn lòng.

Him Phạm kể: "Tại vì tất cả những người làm nghệ thuật đâu phải ai cũng được mọi người biết đến, nếu như em chưa được biết đến nhiều, điều đó cũng bình thường. Em xem đó là động lực để cố gắng phấn đấu hơn nữa. Em mong rằng mỗi ngày sẽ có thêm 1 - 2 người nữa biết đến tên mình, biết mình là ai, công nhận mình đối với em đó là cảm giác rất tuyệt vời.

Có thể ở hiện tại, ánh sáng không chiếu rọi vô bạn, thời điểm khác nó chiếu le lói tí xíu và ở thời khắc khác nó sáng bừng lên thì sao. Vậy thì mỗi người đều sẽ có một phương thức khác, sẽ có 1 quỹ thời gian khác nhau nên hiện tại em chỉ cảm thấy mình làm nghệ thuật chân thành, dốc hết cả sức lực cho công việc đó và nghiêm túc thì trước sau em cũng có kết quả".

Him Phạm đang tham gia dự án điện ảnh "Khi ta hai lăm" của đạo diễn Luk Vân

Hiện tại, Him Phạm đang tham gia phim điện ảnh "Khi ta hai lăm" do Luk Vân làm đạo diễn. Với dự án này, Him Phạm đóng cùng Midu, Lê Dương Bảo Lâm. Trong phim, nhân vật do Him Phạm đảm nhận có tính cách khá thú vị, là cầu nối cho các nhân vật khác thể hiện cá tính và số phận.

Khi được hỏi về việc hợp tác cùng Midu, Lê Dương Bảo Lâm và đạo diễn Luk Vân, Him Phạm bộc bạch: "Em không hề cảm thấy áp lực khi làm việc chung với các anh chị nổi tiếng trong giới. Ngược lại, hợp tác với các anh chị giúp em có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Em cũng không ngại hỏi, em rất muốn được nghe họ nói về những cách nhìn nhận các vấn đề cuộc sống, cách tư duy, em cảm thấy mình học được rất nhiều.

Nếu cứ mỗi ngày được học thêm 1 chút như vậy thì mình sẽ có kiến thức rất lớn và em may mắn là thường được các anh chị chia sẻ rất nhiều. Như lần đầu em đóng Hậu duệ mặt trời được làm việc với Cao Thái Hà, Song Luân, em cũng có cảm giác thích thú hệt như lần đóng chung với Midu, Lê Dương Bảo Lâm vậy đó".