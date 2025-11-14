Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG (Nhật Bản) Nguyễn Duy Anh: Tôi kỳ vọng thế hệ lãnh đạo trẻ mang tinh thần toàn cầu nhưng trái tim Việt Nam

Năm 2021, khi mới 34 tuổi, ông Nguyễn Duy Anh đã trở thành Hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản - một cột mốc hiếm có, khẳng định không chỉ năng lực mà còn là bản lĩnh bền bỉ của một người trẻ.

Hiện tại, ông Nguyễn Duy Anh đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản). Nhưng vai trò của ông không chỉ dừng lại trong lĩnh vực giáo dục. Ông còn là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, và Tổng Thư ký Mạng lưới tiếng Việt & Văn hóa Việt toàn cầu.

Mới đây, ông tiếp tục được mời tham gia Hội đồng Đề cử của chương trình “Next Gen CEO 2025 – Vươn mình kiến quốc” do CafeBiz tổ chức – một dự án tìm kiếm và tôn vinh thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam có tài năng, bản lĩnh và đạo đức. Với kinh nghiệm làm việc và giảng dạy tại Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng về triết lý “chất lượng - kỷ luật - cống hiến”, ông mang đến góc nhìn sâu sắc về cách người trẻ có thể phát triển toàn diện: không chỉ thành công cho bản thân, mà còn trở thành một phần trong công cuộc “kiến quốc” hiện đại.

01. Đạo đức kinh doanh là gốc rễ của phát triển bền vững

Với vai trò là thành viên Hội đồng Đề cử chương trình Next Gen CEO 2025 – Vươn mình kiến quốc, tiêu chí nào ông coi trọng nhất khi lựa chọn ứng viên, là tài năng, bản lĩnh hay tầm nhìn vì cộng đồng?

Tôi cho rằng, ba yếu tố ấy không tách rời nhau, mà tạo nên một “tam giác giá trị” của người lãnh đạo thế hệ mới. Tài năng giúp họ nhìn xa, bản lĩnh giúp họ dấn thân, còn tầm nhìn vì cộng đồng giúp họ đi đường dài.

Trong hành trình “vươn mình kiến quốc”, tôi đặc biệt trân trọng những ứng viên biết gắn thành công cá nhân với sứ mệnh chung - những người không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần Việt ra thế giới. Đó là tinh thần kiên cường, sáng tạo, bền bỉ và khát vọng vươn tầm thế giới. Họ không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, mà còn góp phần làm giàu cho hình ảnh quốc gia.

Khi quan sát một nhà lãnh đạo trẻ, đâu là dấu hiệu đầu tiên để ông nhận ra họ có tố chất "kiến quốc”, chứ không chỉ là người điều hành giỏi trong phạm vi doanh nghiệp của mình?

Đó là cách họ nói về tương lai. Một người có tố chất “kiến quốc” thường không chỉ nói về lợi nhuận, mà nói về giá trị, không chỉ hỏi “tôi được gì”, mà hỏi “xã hội được gì”. Họ nhìn thấy trong mỗi dự án không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà còn là viên gạch nhỏ góp phần xây nên một nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững hơn cho Việt Nam.

Họ có khả năng truyền cảm hứng, khơi gợi năng lượng tích cực và hướng mọi người cùng tiến tới những mục tiêu chung. Khi người lãnh đạo coi mỗi dự án là một phần đóng góp cho đất nước, tôi tin họ đã bước sang một tầm nhìn lớn hơn chính mình.

Ông đánh giá thế nào về sự cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và chiều sâu phát triển của một doanh nhân?

Tốc độ giúp ta bứt phá, nhưng chiều sâu mới giúp ta bền vững. Tôi vẫn hay nói rằng “tư duy xã hội chính là thước đo tầm nhìn”. Một doanh nhân có thể phát triển nhanh nhờ công nghệ, nhưng chỉ phát triển bền khi hiểu được vai trò của mình trong bức tranh chung của xã hội.

Người trẻ hôm nay cần vừa có trí tuệ của kỷ nguyên số, vừa có tâm thế của người kiến tạo - dám đi nhanh nhưng không quên gốc rễ.

Trong quá trình lựa chọn, ông có chú trọng đến yếu tố văn hóa doanh nghiệp, nơi phản chiếu bản lĩnh, nhân cách và triết lý sống của người đứng đầu? Nếu có, ông đánh giá yếu tố này qua những biểu hiện cụ thể nào?

Có chứ. Văn hóa doanh nghiệp chính là “tấm gương” phản chiếu con người của nhà lãnh đạo. Tôi thường quan sát cách họ đối xử với nhân viên, cách doanh nghiệp của họ ứng xử với đối tác và cộng đồng. Một lãnh đạo biết giữ chữ tín, tôn trọng con người, xây dựng môi trường làm việc nhân văn. Đó chính là biểu hiện cụ thể của văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Ông có thể chia sẻ thêm về những tiêu chí “ngầm”, những phẩm chất không thể hiện trên CV, nhưng lại quyết định sự khác biệt của một nhà lãnh đạo trẻ thành công?

Đó là sự kiên định và khả năng học hỏi không ngừng. Nhiều người trẻ có khởi đầu tốt nhưng dễ nản khi gặp thử thách. Người có bản lĩnh thật sự là người biết đứng dậy sau thất bại, biết lắng nghe để trưởng thành.

Ngoài ra, tôi đặc biệt đánh giá cao sự khiêm tốn, một phẩm chất tưởng nhỏ mà quyết định rất lớn đến tầm lãnh đạo.

Theo ông, yếu tố đạo đức kinh doanh có nên trở thành một tiêu chí quan trọng trong quá trình đánh giá CEO thế hệ mới không? Vì sao điều này đôi khi lại khó đo lường nhưng vẫn cần thiết?

Đạo đức kinh doanh là “gốc rễ” của phát triển bền vững. Ở Nhật Bản, doanh nhân được gọi là “người mang trách nhiệm xã hội”, không chỉ là người tạo ra của cải. Dù khó đo lường bằng con số, nhưng giá trị ấy được thể hiện qua niềm tin mà doanh nghiệp tạo dựng, niềm tin của nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Một CEO có đạo đức kinh doanh sẽ biết cân bằng giữa lợi nhuận và trách nhiệm, giữa thành công cá nhân và lợi ích chung.

Nếu phải tóm tắt hình mẫu của một “Next Gen CEO thực thụ” bằng ba đặc tính cốt lõi, ông sẽ chọn điều gì?

Trí tuệ - Bản lĩnh - Lòng nhân ái như một “tam bảo” của người lãnh đạo Việt Nam thời đại mới. Có trí để định hướng, có bản lĩnh để vượt qua thách thức, và có lòng nhân để giữ mình giữa những cám dỗ. Khi ba yếu tố này hòa quyện, người lãnh đạo không chỉ thành công cho bản thân, mà còn có thể “kiến quốc” theo cách riêng của thế hệ mình.

02. Kết nối quốc tế, đưa doanh nhân Việt ra thế giới

Từ Nhật Bản nhìn về Việt Nam, ông đánh giá thế nào về vị thế doanh nhân trẻ Việt trên bản đồ khu vực châu Á?

Doanh nhân trẻ Việt Nam đang có bước tiến rất đáng tự hào. Họ năng động, sáng tạo và nhanh nhạy với xu hướng quốc tế. Trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, thương mại điện tử đến khởi nghiệp xanh..., người trẻ Việt đã bắt đầu ghi dấu tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore. Tuy nhiên, để đi xa hơn, chúng ta cần củng cố năng lực quản trị, tư duy dài hạn và tính kỷ luật, những phẩm chất mà doanh nghiệp Nhật đã chứng minh qua nhiều thập kỷ.

Nếu được mang một chương trình giao lưu, kết nối doanh nghiệp Việt - Nhật dành cho các CEO trẻ Việt Nam, ông sẽ chọn nội dung trọng tâm nào để tạo tác động thực sự?

Tôi sẽ chọn chủ đề “Doanh nghiệp Việt – Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”. Chúng ta cần giúp các doanh nhân trẻ hiểu rằng muốn hội nhập, trước hết phải hiểu sâu bản sắc Việt; và khi ra thế giới, phải biết chuyển hóa bản sắc đó thành lợi thế. Một chương trình kết nối hiệu quả cần không chỉ mang tính giao thương, mà còn là hành trình học hỏi văn hóa doanh nghiệp, quản trị con người và triết lý kinh doanh của Nhật Bản.

Trong quá trình làm việc với các tập đoàn Nhật, ông nhận thấy đâu là điểm khiến doanh nghiệp Việt dễ bị “tụt lại” và làm thế nào để thế hệ CEO trẻ Việt rút ngắn khoảng cách đó?

Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là tính hệ thống và chuẩn mực quản trị. Người Nhật coi trọng quy trình, còn người Việt lại thiên về cảm tính. Để rút ngắn khoảng cách, thế hệ trẻ cần học cách làm việc khoa học, nhất quán và kiên trì.

Bên cạnh đó, yếu tố tin cậy, “trust” là điều tối quan trọng khi hợp tác với đối tác Nhật. Một lời hứa nhỏ nhưng được giữ trọn sẽ giá trị hơn rất nhiều bản hợp đồng dày cộp.

Ông có kỳ vọng gì ở thế hệ doanh nhân Việt trẻ, những người đang mang giấc mơ kiến tạo đất nước theo cách riêng của mình?

Tôi kỳ vọng họ sẽ trở thành thế hệ lãnh đạo mang tinh thần toàn cầu nhưng trái tim Việt Nam. Nghĩa là có khả năng hội nhập sâu với thế giới, nhưng không đánh mất căn tính dân tộc, không quên gốc rễ văn hóa Việt.

Khi một doanh nhân biết dùng thành công của mình để lan tỏa niềm tự hào dân tộc, để kết nối cộng đồng người Việt trên khắp năm châu, thì đó chính là lúc họ đang “vươn mình kiến quốc” thật sự.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị!