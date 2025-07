Hiểu đúng về phương pháp chăn nuôi bò để chọn đúng sữa tươi con cần

Các phương pháp chăn nuôi bò sữa ba mẹ cần tìm hiểu

Hiện nay, trên thế giới phổ biến 3 phương pháp chăn nuôi bò sữa: công nghiệp (intensive), bán công nghiệp (semi-intensive) và nuôi thả trên đồng cỏ (pasture-raised/extensive). Mỗi phương pháp đều để lại dấu ấn lên chất lượng sữa theo cách riêng.

Với mô hình chăn nuôi công nghiệp (Intensive), bò thường sống trong chuồng kín, ít vận động và được cho ăn khẩu phần TMR – tức là hỗn hợp từ cỏ khô, ngũ cốc, bột đậu nành và các phụ gia công nghiệp. Để tăng năng suất, một số trang trại còn sử dụng hormone tăng trưởng cho bò. Dù giúp tối ưu sản lượng và dễ kiểm soát, nhưng môi trường nuôi nhốt và việc can thiệp hóa học kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tồn dư các chất độc hại trong sữa.

Với mô hình bán công nghiệp (Semi-intensive), bò được thả ăn cỏ trong một khoảng thời gian nhất định, kết hợp bổ sung TMR để duy trì năng suất. Phương pháp này cân bằng giữa hiệu quả và tính tự nhiên, nhưng vẫn phụ thuộc vào phần thức ăn tổng hợp - yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ "sạch" và tự nhiên của sữa.

Với mô hình chăn thả không chuồng trại (Pasture-raised), bò được sống theo đúng bản năng, được thả tự do ngoài đồng, ăn cỏ xanh mọc quanh năm. Sống thuận tự nhiên, bò không bị ép dùng hormone tăng trưởng và hạn chế đến mức tối đa việc phải dùng đến kháng sinh. Nhờ không chịu áp lực năng suất hay can thiệp hóa học, sữa cũng giữ được hương vị thuần khiết và dễ hấp thu hơn với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Bò được nuôi theo mô hình không chuồng trại, ăn cỏ tự nhiên, mang lại nguồn sữa tinh khiết, an toàn.

Pasture-raised còn là mô hình nuôi dưỡng dựa trên nguyên tắc phúc lợi động vật và sự bền vững lâu dài. Khi được sống trong điều kiện gần với tự nhiên nhất, bò khỏe mạnh từ bên trong, hiếm khi mắc bệnh. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng sữa "sạch từ gốc", mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, ưu tiên sự tử tế trong từng bước tạo ra thực phẩm.

Moozi – Sữa tươi tiệt trùng ưu việt "10 không" từ mô hình chăn thả tự nhiên tại Tasmania

Trên thế giới, một trong những nơi chăn nuôi bò sữa theo phương pháp pasture-raised là Tasmania. Tọa lạc ở cực Nam nước Úc, tách biệt với nhịp sống vội vã của lục địa, Tasmania yên bình như một vùng đất được thời gian gìn giữ. Đây không chỉ là nơi có khí hậu ôn hòa, đồng cỏ trải dài và nguồn nước trong lành, mà còn là bang duy nhất tại Úc, và hiếm hoi trên thế giới, cấm hoàn toàn thực phẩm biến đổi gien (GMO).

Một phần lớn diện tích của đảo được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới, nơi hệ sinh thái cổ xưa vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Ở đó, đàn bò không sống trong chuồng trại chật hẹp mà được thả tự do trên đồng, ăn cỏ tươi theo mùa, lớn lên trong sự tôn trọng từ những nông dân đã bao đời gắn bó với nghề chăn nuôi bò sữa.

Bò được chăn thả hoàn toàn tự nhiên tại Tasmania, với mật độ chỉ 2 cô bò cho 1 hécta.

Cũng ngay tại vùng đất của lối sống hòa hợp cùng thiên nhiên này, có một trang trại bò sữa tôn trọng cách chăn nuôi truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại, tạo nên những hộp sữa tươi tiệt trùng Moozi chuẩn 10 không – được vắt từ những cô bò "pasture-raised" - không hề bị nuôi nhốt mà được thong dong trên những cánh đồng xanh mát, nhấm nháp những ngọn cỏ mọc tự nhiên quanh năm.

Bò không hề biết đến thực phẩm biến đổi gien, không bị ép dùng hormone tăng trưởng để tăng tiết sữa, không bị buộc dùng thức ăn tăng trọng để nhanh lớn mà được phát triển với tốc độ sinh học tự nhiên, nhờ vậy mà có sức khỏe tốt, hệ miễn dịch bền vững, và cho sữa có chất lượng cao hơn. Nhờ vậy, sữa tươi Moozi được nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania cũng không có những chất có thể ảnh hưởng đến cơ thể non nớt của bé, như: không dư lượng kháng sinh, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt tổng hợp. Và càng không dùng đến sữa bột.

Không tuyên bố ồn ào, Moozi chọn cách khẳng định chất lượng bằng hành trình nuôi dưỡng. Mỗi ly sữa là kết quả của một triết lý đơn giản mà vững bền: tôn trọng thiên nhiên, nuôi dưỡng tử tế, giữ lại điều nguyên bản. Bởi những điều dịu dàng nhất dành cho trẻ, đôi khi bắt đầu từ cách một cô bò được nuôi tử tế ra sao.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, Số 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam