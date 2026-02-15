Một vòng tròn lửa rực sáng sẽ xuất hiện khi nhật thực hình khuyên đạt cực đại. Tuy nhiên, ngoại trừ ở Nam Cực, người yêu thiên văn tại hầu hết các nước trên thế giới sẽ lỡ hẹn với hiện tượng hiếm có này.

Hiện tượng nhật thực vòng lửa

Nhật thực hình khuyên xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển qua giữa Trái Đất và Mặt Trời nhưng ở khoảng cách quá xa để có thể che khuất hoàn toàn ngôi sao chủ. Kết quả là một "vòng tròn lửa" rực rỡ bao quanh bóng đen của Mặt Trăng xuất hiện. Một điều đáng lưu ý, ngay cả trong pha hình khuyên, người xem bắt buộc phải sử dụng kính lọc chuyên dụng để bảo vệ mắt.

Nhật thực hình khuyên vào năm 2010 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (Ảnh: Getty Images)

Sự kiện bắt đầu vào lúc 07h01 UTC ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) với pha cực đại diễn ra tại Nam Cực. Các pha một phần sẽ xuất hiện ngay sau bình minh tại cực nam của Chile, Argentina và một số khu vực thuộc Nam Phi.

Kỳ trăng non khởi tạo nhật thực ngày 17/2 mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt quan trọng. Nó đánh dấu sự khởi đầu may mắn của Tết Nguyên đán (năm Bính Ngọ - Ngựa Lửa) theo lịch Á Đông, và với sự xuất hiện của trăng lưỡi liềm vào ngày 18/2, tháng chay Ramadan của người Hồi giáo cũng chính thức bắt đầu.

Ai may mắn được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn này?

Khác với nhật thực toàn phần - hiện tượng nhấn chìm mặt đất vào bóng tối giữa ban trưa, nhật thực hình khuyên mang đến một màn trình diễn tinh tế hơn. Do Mặt Trăng đang ở gần điểm viễn địa (điểm xa Trái Đất nhất trên quỹ đạo), kích thước biểu kiến của nó sẽ nhỏ hơn Mặt Trời. Trong sự kiện này, Mặt Trăng sẽ che khuất 96% phần trung tâm của đĩa Mặt Trời, tạo ra một vành sáng rực rỡ kéo dài tối đa 2 phút 20 giây.

Diễn biến của hiện tượng nhật thực hình khuyên

Dải quan sát hình khuyên (vùng tâm thực) vào ngày 17/2 cực kỳ hẹp - rộng tối đa 472 dặm (759 km) - và quét qua gần như toàn bộ các cánh đồng băng hoang vu của Nam Cực.

Chỉ những nhân sự tại trạm Concordia (căn cứ hẻo lánh nhất Trái Đất do châu Âu vận hành trên cao nguyên Dome C) và trạm Mirny (do Nga vận hành tại Vùng đất Queen Mary, dọc bờ biển Davis) mới có may mắn được chứng kiến "vòng tròn lửa" hoàn hảo. Vào mùa hè, trạm Concordia là nơi làm việc của khoảng 80 người, trong khi trạm Mirny có từ 50 đến 200 nhân viên.

Nam cực quang rực rỡ phía trên trạm Concordia, chụp tháng 7/2025 (Ảnh: ESA/IPEV/PNRA)