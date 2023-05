Hiện trường vụ phân xác ở Bình Dương là khu tái định cư bỏ hoang, ngập rác

Theo ghi nhận của phóng viên, sau nhiều ngày lục tìm phần còn lại của thi thể nạn nhân tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chiều nay (29/5), lực lượng chức năng đã rời đi. Dây giăng bảo vệ ở các con đường phía bên ngoài hiện trường cũng đã được gỡ bỏ để thuận tiện cho người dân đi lại. Tuy nhiên, nơi phát hiện tay, chân người bị đốt vẫn còn giăng dây bảo vệ.

Dạo một vòng, phóng viên ghi nhận, khu tái định cư bỏ hoang nằm giữa một khu dân cư đông đúc và có cả trường mầm non nhưng nơi đây lại chứa đầy rác sinh hoạt, rác công nghiệp, bốc mùi hôi thối.

Sau khi phát hiện, các ngành chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường (Ảnh: TL).

Người dân ở khu vực này cho biết, nơi đây thường xuyên có người đổ rác trộm. Rác thải khắp nơi nên vài ngày người dân ở gần lại đến gom rác, đốt cho đỡ hôi thối. Tình trạng "núi" rác thải bốc mùi đã được người dân đã trình kiến nghị địa phương nhưng vẫn chưa có hướng khắc phục. Người dân hy vọng khu tái định cư này sớm được dọn dẹp để tránh ô nhiễm, cũng như tệ nạn xã hội.

Trước đó, chiều ngày 24/5, người dân phát hiện tại khu tái định cư bỏ hoang trên địa bàn phường Tân Phước Khánh có một chiếc túi xách bị cháy sém, bên trong chứa 2 đoạn tay và 2 đoạn chân người. Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Hiện trường nơi phát hiện chân, tay bị đốt ở khu tái định cư bỏ hoang trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên. (Ảnh: TL)

Qua khám nghiệm sơ bộ và dựa vào chi tiết hai bàn tay có gắn móng giả, công an xác định nạn nhân là nữ, độ tuổi từ 30-35, chiều cao khoảng 1m58-1m6. Công an đã phát đi thông báo yêu cầu người dân, doanh nghiệp, đơn vị thấy người thân, người lao động có những đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân nhưng mất tích thì báo công an để sàng lọc, xác định danh tính nạn nhân.

Tuy nhiên, sau đó, kết quả giám định ADN lại xác định giới tính nạn nhân là nam, cao khoảng 1,68 - 1,70m. Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo đính chính và một lần nữ yêu cầu mọi người phối hợp để sớm tìm ra nhân thân, lai lịch nạn nhân.

Khu tái định cư bỏ hoang cỏ mọc um tùm nên người dân thường dẫn bò ra đây chăn thả. (Ảnh: TL)

Người dân mong muốn cơ quan chức năng dọn dẹp vệ sinh để "trả lại" môi trường sạch đẹp. (Ảnh: TL)

Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra vụ án này. Các tổ trinh sát được tung đi nhiều hướng để truy tìm tung tích nạn nhân. Các camera quanh khu vực và các địa điểm quan trọng vẫn đang được thu thập...