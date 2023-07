Hiện trường vụ cháy nhà ở Hòa Bình khiến hai cháu nhỏ tử vong

Ngày 15/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, rạng sáng cùng ngày, căn nhà kinh doanh giày dép trên đường Lạc Long Quân, TP Hòa Bình (Hòa Bình) đã bị cháy, khiến 6 người thương vong.

Hiện trường vụ cháy: Ảnh: Đàm Quang.

Khi đám cháy xảy ra, có tổng cộng 6 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà 3 tầng và 1 tum. Khu vực cháy tại tầng 3 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà tắm và bếp.

Căn nhà bị cháy gồm 3 tầng, mặt trước hầu như bị kín.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Hòa Bình và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến hiện trường. Do ngôi nhà có mặt trước nhà và tầng tum được chủ nhà bố trí kín nên cảnh sát đã phá dỡ cửa sổ nhà vệ sinh tầng 3 và cứu 1 cháu bé ra ngoài an toàn.

Sau đó, qua lối cầu thang bộ và sử dụng lăng phun nước, lực lượng đã giải cứu thêm 3 người bị mắc kẹt ở tầng 3 và 4. Thông tin ban đầu cho biết, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, người đàn ông chủ nhà đã bị mất ý thức, trong khi hai người khác bị thương. Tất cả 4 người nêu trên đã được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Đàm Quang.

Đến khoảng 5h30', đám cháy đã được dập tắt. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng phát hiện 2 cháu nhỏ đã tử vong trong phòng ngủ ở tầng 3 và đã đưa thi thể ra ngoài.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại về vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.