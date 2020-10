Hiền Thục xuất hiện trẻ đẹp như thiếu nữ, nhìn thế này ai biết U40

Tối 29/10, diễn viên Quý Bình thực hiện đêm nhạc thiện nguyện "Gánh yêu thương" với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, quyên góp được hơn 1 tỷ đồng ủng hộ người dân miền Trung sau bão lũ. Xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài trẻ trung, Hiền Thục gây bất ngờ cho khán giả. "Bà mẹ 1 con" diện áo dài trắng, thắt thêm bím tóc nhìn dịu dàng như nữ sinh đại học.

Thời gian qua, người dân khúc ruột miền Trung phải gánh chịu liên tiếp nhiều cơn "thịnh nộ" của mẹ thiên nhiên, hết mưa bão lại đến lũ lụt, sạt lở đất. Hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước, vật nuôi chết hàng loạt, tài sản dành dụm cả đời bị cuốn trôi, các hộ dân phải đối mặt với việc thiếu điện, thiếu nước, thiếu thức ăn khiến cuộc sống gặp vô vàn khó khăn.

Hiền Thục.

Bên cạnh Quý Bình, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí như Hiền Thục, NSƯT Vân Khánh, Thanh Thức, Minh Thư, Phương Trinh Jolie, Hà Vân cũng tham gia đêm nhạc và gửi đến khán giả những ca khúc về miền Trung thân thương. Các ca sĩ biểu diễn không nhận cát-xê mà còn quyên góp thêm giúp đồng bào miền Trung. Điều này khiến Quý Bình vô cùng biết ơn và cảm kích. Số tiền quyên được trong đêm nhạc là 1 tỷ 32 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng cho việc cứu trợ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ.

Chia sẻ về quyết định làm đêm nhạc với giá vé 0 đồng, Quý Bình tâm sự khi chứng kiến những đau thương mà người dân miền Trung đang gặp phải, anh rất xúc động và mong muốn làm được một điều gì đó để san sẻ với bà con.

Quý Bình là người đứng ra tổ chức đêm nhạc này.

Trước những điều tiếng mà nhiều nghệ sĩ gặp phải khi làm từ thiện, Quý Bình khẳng định anh không ngại đón nhận ý kiến trái chiều vì bản thân làm điều này bằng cái tâm và tấm lòng. Nam diễn viên bày tỏ nếu ai cũng lo ngại thì ai sẽ đứng ra làm. Anh cho rằng càng nhiều người vận động càng tốt, càng nhiều người kêu gọi càng hay bởi điều đó cho thấy sự đồng lòng muốn chia sẻ, không ai ngồi chờ hay đùn đẩy cho ai.

Quý Bình nói: "Đóng góp của mọi người trong đêm nhạc và trong những ngày tiếp theo là dành tặng đến toàn thể người dân miền Trung, không của riêng ai cả. Chúng tôi sẽ thay mặt san sẻ những tình cảm này của quý anh chị em đã thương mến, tin tưởng đến thật nhiều bà con. Tôi xin được tri ân tấm lòng của quý anh chị em rất nhiều".

Phương Trinh Jolie.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ như Phương Trinh Jolie, Hiền Thục cũng cho biết không hề lo ngại khi có sự so sánh giữa các đoàn từ thiện với nhau. Phương Trinh Jolie cho biết: "So sánh chắc chắn là có. Nhưng làm thiện nguyện nên xuất phát từ trái tim. Khi trái tim mách bảo điều gì thì chúng ta hãy làm đúng như vậy. Thay vì ngồi đó so sánh, chúng ta nên làm với tất cả tấm lòng của mình, để cùng nhau xây lên những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống".