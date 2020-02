Hiền Hồ: Từ cô gái “thị phi” đến mỹ nữ tạo hit của showbiz, khiến Trường Giang - Trấn Thành mê mẩn

Hiền Hồ là 1 trong những nữ ca sĩ được chú ý trong showbiz Việt hiện nay. Gia nhập showbiz sau khi giành chức Á quân The Voice 2017, Hiền Hồ khởi nghiệp với vô số rắc rối.

Dẫu vậy, bỏ qua ồn ào đời tư thì Hiền Hồ lại gây thích thú bởi tư duy âm nhạc hiện đại, bắt trend. Trong vòng 2 năm trở lại đây, cứ phát hành ca khúc là Hiền Hồ lại gây náo loạn làng nhạc. Sự xuất hiện của Hiền Hồ đã góp phần giúp showbiz Việt thêm phần màu sắc.

Hiền Hồ.

Gây tranh cãi ở The Voice và mối bất hòa không thể hóa giải với Tóc Tiên

Cuối năm 2017, Hiền Hồ tham gia chương trình Giọng hát Việt - The Voice và vào đội của Tóc Tiên. Với sự hỗ trợ đắc lực từ vị huấn luyện viên này, Hiền Hồ đã thuận lợi giành chức Á quân. Dẫu vậy, sau khi The Voice kết thúc không lâu, Hiền Hồ - Tóc Tiên lại nảy sinh mâu thuẫn.

Mãi về sau, các hoạt động của Tóc Tiên đều không có học trò Hiền Hồ góp mặt. Khi được hỏi về xích mích với Hiền Hồ, Tóc Tiên từ chối trả lời. Ở chiều ngược lại, Hiền Hồ cũng không nhắc đến Tóc Tiên.

Tóc Tiên và Hiền Hồ.

Trong quá trình tham gia The Voice, Hiền Hồ thường xuyên đối mặt với câu hỏi về năng lực. Thậm chí, đồng nghiệp cùng ngồi ghế nóng với Tóc Tiên thời điểm đó - Thu Minh liên tục có bình luận bày tỏ sự lo ngại với khả năng đi sâu vào Chung kết của Hiền Hồ. Nhiều khán giả xem The Voice 2017 đã đánh giá Hiền Hồ có giọng hát, có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng vẫn còn thiếu hào quang để tự đứng trên sân khấu mà không có Tóc Tiên hỗ trợ.

Thị phi chưa tan, ngay sau đó Hiền Hồ lại vướng tin đồn tình cảm với Soobin Hoàng Sơn. Mọi chuyện bắt đầu khi những bức ảnh Hiền Hồ - Soobin Hoàng Sơn đi xem phim cùng nhau bất ngờ bị tung lên mạng xã hội. Thời điểm này, nhiều người cho rằng Hiền Hồ cố tình chụp ảnh đi chơi rồi tung ra để mượn Soobin Hoàng Sơn làm bệ phóng cho mình.

Hiền Hồ từng có khoảng thời gian hẹn hò Soobin Hoàng Sơn.

Tóc Tiên - HLV cũ của Hiền Hồ cũng nhiều lần bóng gió chỉ trích cô trên Facebook cá nhân. Tiếp đến, Hiền Hồ công khai trả lời báo chí về chuyện yêu Soobin. Soobin Hoàng Sơn cũng nhanh chóng chia sẻ anh có hẹn hò với Hiền Hồ nhưng mọi chuyện đã kết thúc, không muốn đào bới thêm để tránh làm tổn thương thêm nhiều người nữa.

Việc 1 cô gái vừa bước ra khỏi The Voice, chân ướt chân ráo vào showbiz, cũng chưa có sản phẩm âm nhạc nào ấn tượng mà lại vướng vào quá nhiều rắc rối với Tóc Tiên - Soobin Hoàng Sơn đã làm nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Thời điểm đó, không ít khán giả còn cho rằng Hiền Hồ đến đây là hết rồi, sẽ chẳng thể nào gượng dậy nữa đâu...

Mỹ nữ cứ ra ca khúc nào là lại thành hit, khiến Trấn Thành - Trường Giang cũng mê mẩn

Nhưng ở đời, chẳng ai đoán được chữ ngờ, trở lại từ sau hàng tá thị phi, Hiền Hồ đã đánh bật mọi ồn ào để khẳng định tài năng âm nhạc. Cô lần lượt phát hành những bản Ballad ấn tượng là Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi. Hiện tại, MV Em ngày xưa khác rồi đạt hơn 69 triệu lượt xem, còn MV Rồi người thương cũng hóa người dưng đã đạt hơn 109 triệu lượt xem.

Nửa đầu năm 2019, Hiền Hồ kết hợp cùng Bùi Anh Tuấn phát hành ca khúc Yes I do. Ca khúc này tuy không được quảng bá rầm rộ nhưng vừa ra mắt đã gây sốt khắp nơi. Chưa đầy 1 năm, MV Yes I Do đạt hơn 75 triệu lượt xem. Các phân cảnh cầu hôn, yêu đương trong MV cũng tạo thành trend thu hút khán giả trẻ làm theo.

Các ca khúc Ballad của Hiền Hồ đều khá thành công.

Bên cạnh đó, 2 ca khúc mới phát hành của Hiền Hồ là Có cũng như không hay Cần xa đều đạt được thành công nhất định. Tuy không gây sốt như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng hay Yes I do nhưng các ca khúc này góp phần giúp Hiền Hồ khẳng định danh xưng mỹ nữ cứ phát hành ca khúc nào là lại thành hit ca khúc đó chẳng phải hữu danh vô thực.

Khi tham gia các chương trình truyền hình như Giọng ải giọng ai, Người bí ẩn, Hiền Hồ cũng nhiều lần làm Trường Giang - Trấn Thành thích thú. Trường Giang - Trấn Thành không ngại ngần hát lại các bản hit của Hiền Hồ, đồng thời buông lời trêu chọc nữ ca sĩ xinh đẹp để gây cười cho khán giả.

Dù bị Trấn Thành - Trường Giang đưa vào các tình huống khó xử là phải hẹn hò đi chơi với Anh Đức nhưng nhờ cách ứng xử ngây ngô, đáng yêu, Hiền Hồ lại chiếm được tình cảm của khán giả nhiều hơn.

Trong cuộc sống đời thường, Hiền Hồ có phong cách thời trang cá tính, trẻ trung. Cô thường xuyên ăn mặc gợi cảm và để tóc ngắn. Tuy nhiên, với âm nhạc, cô gái sinh năm 1997 lại chọn Ballad làm hướng đi. Thỉnh thoảng, cô mới phát hành ca khúc nhạc Dance khoe vũ đạo ấn tượng.

Cách hát của Hiền Hồ cũng được đánh giá cao bởi tràn đầy cảm xúc. Nói về kỹ năng thanh nhạc, Hiền Hồ có thể chẳng tốt như nhiều ca sĩ khác, tuy nhiên, cô được đánh giá cao bởi sự ngọt ngào, sâu lắng, hát như trút hết nỗi lòng.

Xinh đẹp, hát ổn, tính cách đáng yêu, hòa đồng, lại còn có gu âm nhạc chất lượng, nhiều khả năng Hiền Hồ sẽ tiến xa trong thời gian tới.