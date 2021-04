Hiếm hoi đứng chung một khung hình, nhan sắc của Tăng Thanh Hà liệu có nổi bật hơn em chồng?

Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh đứng chung một khung hình với cô em chồng Jennifer Nguyễn. Đi kèm với bức hình, Tăng Thanh Hà không quên chia sẻ dòng trạng thái: "We did it sister" (Tạm dịch: Chị em ta đã làm được).

Nhìn trang phục cũng như những túi đồ trong tay hai chị em, có vẻ như Tăng Thanh Hà cùng cô em chồng Jennifer Nguyễn vừa cùng nhau trải qua một ngày cuối tuần hẹn hò khá vui vẻ.

Tăng Thanh Hà khoe hình chụp chung với em chồng Jennifer Nguyễn.

Khác với Tiên Nguyễn, cô em chồng Jennifer Nguyễn này hiếm khi xuất hiện trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà. Bởi lẽ, cô nàng này cũng khá kín tiếng so với những anh em còn lại trong gia đình.

So với trước kia, nhan sắc ở thời điểm hiện tại của em chồng Tăng Thanh Hà đã lên hương rất nhiều.

Đứng cạnh em chồng, nhan sắc của Tăng Thanh Hà vẫn được nhận xét là vô cùng nổi bật. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho ngoại hình của Jennifer Nguyễn. Không ít người cho rằng, so với trước kia, hiện tại nhan sắc của em chồng Tăng Thanh Hà đã lên hương rất nhiều.