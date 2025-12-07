Hiếm ai làm được như Phương Nhi

Tối ngày 5/12, lễ trao giải VinFuture 2025 nhận được sự chú ý quy tụ loạt nhân vật quan trọng trong giới khoa học, doanh nhân và nghệ sĩ Việt Nam. Trong số đó, spotlight không thể không nhắc đến màn đọ sắc của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Khác hắn với vẻ sắc sảo, rực rỡn của chị dâu Bùi Lan Anh, Phương Nhi lại chọn 1 bộ cánh hồng bánh bèo nhưng vẫn tôn trọn được khí chất "thần tiên tỷ tỷ".

Phương Nhi cùng chị dâu xuất hiện tại Lễ trao giải VinFuture 2025.

Phương Nhi khoác lên mình thiết kế áo dài hồng phấn cách điệu, tập trung vào chi tiết vai buông mềm như cánh hoa, tạo độ bay và uyển chuyển theo từng bước di chuyển. Gam hồng vốn "khó nhằn" vì dễ sến hoặc nuốt dáng, thế nhưng nàng hậu lại biến nó thành lợi thế. Với làn da trắng mịn tựa sương mai giúp cô càng tôn bật sắc hồng pastel, kết hợp với kiểu tóc búi thấp rẽ ngôi nhẹ nhàng, tạo tổng thể vừa thanh thoát vừa sang trọng. Điểm nhấn tinh tế nằm ở phụ kiện ngọc trai đồng điệu, đủ để làm bật vẻ nữ tính nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, không hề gây nặng nề cho outfit.

Nhan sắc rực rỡ của "thần tiên tỷ tỷ" Phương Nhi.

Thực tế, đây không phải lần đầu nàng hậu chinh phục thành công gam màu tưởng dễ nhưng rất "khó ở" này. Trước đó, cô nhiều lần ghi điểm với những bộ váy hồng pastel, hồng tím hoặc hồng nude, mỗi lần diện là một vibe khác nhau: khi ngọt ngào, khi sang trọng, khi lại trong trẻo chuẩn vibe "thần tiên tỷ tỷ". Điểm chung ở các outfit là dù thiết kế tối giản hay cầu kỳ, Phương Nhi vẫn luôn khiến màu hồng trở thành đặc quyền thẩm mỹ của riêng mình.

Màu hồng có lẽ là gam màu yêu thích của Phương Nhi.

Từng được ưu ái với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" tại Miss World Vietnam 2022, Á hậu Phương Nhi ghi dấu ấn nhờ nhan sắc trong veo, ngọt ngào đúng chuẩn hình mẫu nàng hậu Gen Z. Sau khi kết hôn với Minh Hoàng – con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phương Nhi hoàn toàn rút khỏi các hoạt động của showbiz, tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên và khép kín bên chồng thiếu gia. Kể từ khi trở thành dâu nhà tỷ phú, thần thái của Phương Nhi cũng thêm phần trưởng thành và tinh tế. Cô ưu tiên những layout trang điểm tự nhiên, tập trung vào làn da trong veo - thứ luôn là "vũ khí" giúp nàng hậu giữ trọn vẻ thanh thuần đặc trưng.