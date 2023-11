H'Hen Niê, Hari Won sải bước trình diễn trong mưa rét 5 độ tại Hàn Quốc

Trải qua 5 năm sáng lập và gặt hái nhiều thành công tại Việt Nam, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc (tên tiếng Anh Felix) quyết định tổ chức Asian Kids Fashion Week mùa 6 tại Seoul, Hàn Quốc chiều 6/11. Hưng Phúc mong muốn mang thời trang Việt Nam đến thị trường quốc tế, cũng như giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngoài 15 mẫu nhí và teen, chương trình còn có các gương mặt tên tuổi như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, Á hậu Siêu quốc gia Kim Duyên, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Lệ Hằng, Á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang, quán quân The Face Mạc Trung Kiên, quán quân The Next Gentlemen Phạm Kiên... Bên cạnh đó là sự góp mặt của Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc Baek Ji Hyun, Nam vương quốc tế 2017 Seung Hwan Lee, Nam vương Siêu quốc gia Hàn Quốc 2023 - Á vương Siêu quốc gia quốc tế 2023 Lee Yong Woo, Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon.

Chương trình giới thiệu 4 bộ sưu tập, lần lượt của các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa (Việt Nam), thương hiệu Hanboknam (Hàn Quốc), Adrian Anh Tuấn (Việt Nam) và Park Jong Chul (Hàn Quốc).

Bộ sưu tập "Angels in white" của NTK Lê Thanh Hòa

NTK Lê Thanh Hòa giới thiệu bộ sưu tập với sắc trắng tinh khôi, được thiết kế nhẹ nhàng, nữ tính và không kém phần thu hút. Những người mẫu xuất hiện trong khung cảnh cổ kính của làng cổ, như những thiên thần trong trẻo, xinh đẹp. Bên cạnh những thiết kế đặc trưng đã làm nên tên tuổi Lê Thanh Hòa, đây là lần đầu tiên NTK thử sức với thời trang dành cho mẫu nhí.

Các kiểu dáng như váy chữ A, mullet, mini dress được tạo trên nền chất liệu silk, lace, organza, chiffon… được đính kết đá, lông vũ tỉ mỉ kết hợp với kỹ thuật draping tạo hình và điểm nhấn cho từng mẫu thiết kế.

Xuất hiện trong màn trình diễn bộ sưu tập này có Á hậu Lệ Hằng (mở màn), Hari Won, mẫu teen Bảo Hà, quán quân The Face Huỳnh Tú Anh, Á quân The Face Bâu Phương Vy, quán quân The Next Face Y Hạ, Á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang, người đẹp Bé Quyên, Á hậu Thạch Thu Thảo, Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2018 Baek Ji Hyun.

H'Hen Niê diện crop top phối đầm quét đất dáng mullet diễn vedette, dù thời tiết mưa và lạnh, cô vẫn cố gắng sải bước chuyên nghiệp. Cô cũng đảm nhiệm vai trò này cho BST Slingstone của NTK Park Jong Chul (Hàn Quốc)

Hari Won diện đầm cúp ngực nhẹ nhàng

Một số thiết kế nằm trong BST

Bộ sưu tập áo dài "DUYÊN" của NTK Adrian Anh Tuấn

BST "Duyên" được NTK Adrian Anh Tuấn lấy cảm hứng từ mùa đông, mùa lễ hội với kiểu dáng đa dạng mang xu hướng thời trang bền vững hoà cùng sắc tím - tone màu chủ đạo của tình yêu, mang lại cho người mặc, người xem những cảm xúc thăng hoa. BST bao gồm các kiểu dáng từ ready-to-wear đến evening-wear theo phong cách hiện đại và thanh lịch nhưng vẫn phảng phất nét châu Á, được thực hiện trong 7 tuần. 38 thiết kế dành cho cả nam, nữ, teen và kid có chất liệu đa dạng: Lụa, chiffon, voan, taffeta, gấm… Hoạ tiết hoa sen làm chủ đạo trên nền các màu pastel nhẹ nhàng. Điểm nhấn bao gồm các mẫu thiết kế áo dài giao thoa với áo hanbok cho cả nam và nữ.

Góp mặt trong BST này có các người mẫu: Á hậu Kim Duyên, Á vương Lee Yong Woo, Phạm Kiên - Mạc Trung Kiên, Trần Nguyên, Lê Đức Hiếu, Võ Minh Toại, Bé Quyên, Kang Chul, quán quân The Face Huỳnh Tú Anh, bé Bảo Hà - nam vương Seung Hwan Lee, Á hậu Lệ Hằng.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đảm nhận vai trò vedette

Cũng trong chương trình, Hari Won diễn vedette hanbok của nhà thiết kế Hàn Quốc cùng mẫu nhí Emily Nhã Uyên. Khi vừa ra sân khấu, Emily gặp sự cố tuột giày, Hari đã nhanh chóng giúp bé mang giày để tiếp tục màn biểu diễn.

Được biết, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cùng êkíp hơn 100 người di chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc từ sớm. Trong ngày chương trình diễn ra, thời tiết Seoul trở rét đột ngột. Nhiệt độ trong ngày được dự báo có lúc xuống 5 độ C, kèm theo mưa và gió mạnh. Khi ekip có mặt tại đây lúc 10h sáng để chạy chương trình, trời lúc mưa lúc tạnh nhưng gió rất mạnh, khiến mọi công đoạn chuẩn bị đều gặp khó khăn. Mưa, gió kèm nhiệt độ xuống thấp, trời càng lúc càng rét. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra 4 bộ sưu tập, trời không chiều lòng người khi lúc thì mưa nhẹ, lúc lại mưa nặng hạt. Các người mẫu nhí lẫn người mẫu lớn dù rét run cầm cập, vẫn cố gắng sải bước trong mưa và gió phần phật.