H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý

Mang thai nhưng vẫn rạng rỡ, khỏe khoắn, Hoa hậu H’Hen Niê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ bí quyết duy trì vận động an toàn trong thai kỳ. Mới đây, nàng hậu đăng loạt ảnh trong phòng gym với bụng bầu rõ rệt nhưng thần thái tươi tắn, diện áo tank top đen, quần jogger be, mũ lưỡi trai, giày thể thao hồng phối trắng. Trong ảnh, cô tập chậm rãi trên máy elliptical, động tác chắc chắn và an toàn.

H'Hen Niê tập luyện dù đang mang bầu

Nàng hoa hậu duy trì đạp xe nhẹ nhàng

Việc tập luyện khi mang bầu phải có sự tư vấn của chuyên gia, bên cạnh đó thói quen vận động đã được hoa hậu duy trì từ trước đến nay

Đi kèm hình ảnh, H’Hen gửi gắm thông điệp tích cực: “Duy trì vận động trong thai kỳ là một quyết định sáng suốt. Các bài tập nhẹ nhàng hỗ trợ cho cơ thể dẻo dai, cải thiện tuần hoàn máu, giảm thiểu các triệu chứng khó chịu như đau lưng, mệt mỏi và giữ cho tinh thần luôn phơi phới. Tuy nhiên, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu nhé, hiểu bản thân và cơ thể mình là điều cần thiết và hãy luôn nghe tư vấn của chuyên gia nha!”

Thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ này nhanh chóng được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nhiều người khen Hen bầu vẫn xinh tươi, “mẹ khỏe con khỏe”, truyền cảm hứng cho các mẹ bầu hiện đại không ngại vận động mà vẫn đặt an toàn lên đầu. Dân tình cũng nhắc H'Hen giữ sức khỏe và tập luyện nhẹ nhàng phù hợp.

Trước khi bước vào thai kỳ, H’Hen Niê vốn đã nổi tiếng là người cực kỳ kỷ luật và nghiêm túc với việc tập luyện. Hoa hậu sinh năm 1992 cho biết cô duy trì lịch gym đều đặn, ưu tiên các bài tập tạ nhẹ đến trung bình để giữ form cơ bắp, đặc biệt là mông, đùi, vai. Những bài squat, deadlift hay tập máy hỗ trợ giúp cô giữ vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh mà không quá áp lực. Nhiều người bất ngờ khi Hen không chỉ tập nhẹ kiểu “giữ dáng” mà sẵn sàng nâng tạ vừa sức để làm săn chắc các nhóm cơ chính.

Ngoài gym, Hen còn rất mê chạy bộ và đi bộ nhanh. Những ngày không đến phòng tập, cô tranh thủ chạy ngoài trời hoặc trên máy để rèn sức bền, đốt calo và thư giãn đầu óc. Nếu không muốn vận động quá mạnh, Hen chọn đi bộ nhanh, một cách tập nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp đốt năng lượng hiệu quả, đồng thời tốt cho tim mạch.

Ngoài tập luyện, H'Hen còn đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống. Cô ưu tiên "eat clean", ăn sạch và khoa học. Một ngày điển hình của nàng hậu có thể bắt đầu bằng một ly nước ấm với chanh, sau đó là bữa sáng. Cô hạn chế tối đa đường tinh luyện, thức ăn nhanh và luôn duy trì việc uống đủ nước mỗi ngày. Ở thời điểm hiện tại, H'Hen vẫn duy trì những bữa ăn tại nhà, tự nấu bữa sáng để đủ chất cho mẹ và bé.

Ở tuổi 33, H'Hen Niê vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, cơ thể khỏe mạnh, thần thái rạng rỡ, tất cả không đến từ may mắn mà là kết quả của hành trình dài nỗ lực, kiên trì và kỷ luật. Ngay cả hiện tại, khi đang mang bầu nàng hậu vẫn khiến dân tình phải "xin vía" vì vóc dáng cực đẹp.