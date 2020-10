HH Hương Giang tái xuất sàn catwalk với hình ảnh "công chúa rừng xanh", kết màn cho Tuần lễ thời trang Trẻ em 2020

Mùa thứ 12 của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Vietnam Junior Fashion Week mang chủ đề "Rừng" với sự chỉ đạo của siêu mẫu Xuân Lan cùng chồng là tổng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm. Nhờ công nghệ cảm biến tương tác của First Interactive Technology, đông đảo khán giả cùng giới mộ điệu đã có một bữa tiệc thời trang mãn nhãn và đầy màu sắc tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ.



Diệp Bảo Ngọc cùng gần 30 mẫu nhí thướt tha trong BST áo dài mang cảm hứng Việt Nam

Mở màn cho show diễn Thu - Đông của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2020 là bộ sưu tập áo dài "Hoa Tây Bắc" của thương hiệu Vũ Việt Hà. Với cảm hứng từ vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào đến xao động lòng người của những sắc màu hoa Tây Bắc suốt bốn mùa, như cánh đào hồng vào mùa xuân, đỗ quyên rực rỡ trong mùa hạ, tam giác mạch khoe sắc mùa cuối thu hay cải vàng thắp lửa giữa mùa đông giá rét...

Nữ diễn viên cùng các mẫu nhí của Xuân Lan's Academy như cặp đôi first face - Trâm Anh & Nguyễn Hải Anh, mẫu nhí Nguyễn Minh Anh... gửi đến bộ sưu tập "Hoa Tây Bắc" của Vũ Việt Hà trong không gian sân khấu vô cùng lãng mạn nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ cảm ứng tương tác và công nghệ 3D Mapping độc đáo, góp phần giúp màn trình diễn trở nên trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.



Sinh viên trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng gửi gắm thông điệp "giữ hồn Đà Lạt" trong BST mới

Phần 1 - Origin (Nguyên bản) gồm 10 bộ trang phục, thể hiện vẻ đẹp nguyên bản của Đà Lạt trong quá khứ. Phần 2 - Destruction (Tàn phá) gồm có 10 bộ trang phục, là hình ảnh một Đà Lạt đang bị bóp nghẹt bởi tình trạng bê tông hóa, rừng bị chặt nhiều nơi, các mảng xanh dần biến mất để nhường chỗ cho những tòa nhà, ngôi nhà mới.

Phần 3 - Rebirth (Tái sinh) gồm có 12 thiết kế. Thay cho những ước vọng của nhiều người, Đà Lạt đang dần tái sinh qua đôi mắt của các bạn sinh viên. Đó là một Đà Lạt có không khí trong lành, mảng xanh quay trở lại và mùa hoa Cẩm Tú Cầu lại được nở rộ khắp nơi.

Hai gương mặt first-face là Bendtzen Livia và vedette Bùi Huỳnh Trâm Anh cũng gây ấn tượng đặc biệt với khán giả nhờ thần thái xuất thần và lối trình diễn tự tin trên sàn catwalk.

Thương hiệu Blanke lần đầu tiên đến với Vietnam Junior Fashion Week với BST mang hơi thở thời đại

Lần đầu tiên đến với Vietnam Junior Fashion Week, thương hiệu thời trang Blanke mang đến những thiết kế tối giản về màu sắc nhưng mạo hiểm về thiết kế, đậm chất phi giới tính, tôn vinh sự nữ tính ở người đàn ông. Trong quan niệm thời trang của thương hiệu, việc lựa chọn phục trang cũng giống như việc lấp đầy những vùng trống và hoàn thiện bức tự họa của phong cách. Không quá cầu kỳ hay lạm dụng chi tiết, Blanke tôn thờ chủ nghĩa "less is more."

Trương Quỳnh Anh nắm tay bé Thỏ - con gái Xuân Lan kết màn show diễn của nhà mốt Joli Doll. Thảo My - mẫu nhí có làn da khác biệt từng được Khánh Vân dạy catwalk cũng góp mặt trong show diễn.



Thương hiệu Joli Doll mang BST "Magic Dreams" đến với Vietnam Junior Fashion Week mùa 12 với những trang phục lộng lẫy, cầu kì, mang sắc màu cổ tích. Bộ sưu tập là giấc mơ của những bạn nhỏ được sống trong thế giới phép thuật, nơi các bạn có thể đắm mình trong những câu thần chú để tạo nên những điều đẹp đẽ.

Giữa không gian cổ tích đầy mê hoặc, bé Thỏ - con gái Xuân Lan tự tin trong vai trò vedette, sải bước bên cạnh là diễn viên Trương Quỳnh Anh.

Ngoài ra, trong show diễn còn có sự xuất hiện của một mẫu nhí rất đặc biệt là Thảo My - cô bé mắc căn bệnh sắc tố da quái ác khiến cả cơ thể của em có những đốm nâu chi chít.

Hoa hậu Khánh Vân khi biết được hoàn cảnh của em đã vô cùng xúc động nên đã đến thăm hỏi, dạy em catwalk và đặc biệt xin phép siêu mẫu Xuân Lan để em được diễn trong show diễn này. Khánh Vân mong muốn em sẽ dẹp bỏ mặc cảm mà tự tin hơn trong cuộc sống.



Show diễn có có sự góp mặt của nhiều mẫu nhí nổi bật như Trịnh Khánh Ngọc (first-face), Huỳnh Thanh Như, Nguyễn Quỳnh Anh,...

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng mang cả thế giới tự nhiên lên sàn diễn

Cảm hứng xuyên suốt của BST là vẻ đẹp của muôn loài trong thế giới tự nhiên. Từ những loài hoa bé nhỏ, mang vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như cúc Họa mi, hoa Baby đến những loài hoa rực rỡ sắc hương như Hồng, Đào cùng loài bọ Picasso với vẻ đẹp bí ẩn đến từ vùng cận Sahara đến những loài chim mang vẻ đẹp kiêu sa như Hồng hạc, Chim công...

Lan Khuê rạng ngời trên sàn diễn thời trang trong show diễn của Tạ Linh Nhân - Dorii

Xúc cảm trước nỗi đau của rừng bởi sự khắc nghiệt của mùa đông hay sự tàn khốc từ những trận cháy, NTK Tạ Linh Nhân cùng thương hiệu thời trang Dorii đã phát họa nên BST "Khát Vọng" nhằm hướng đến sự tái sinh vươn lên mạnh mẽ của rừng. BST được thiết kế trên nền lụa cao cấp của Dorii với những đường cắt phóng khoáng, mạnh mẽ, mang hơi thở thời trang thập niên 80 của quý cô Paris.

Chưa dừng lại ở đó với 3 màu chủ đạo đen, trắng và đỏ cùng với những chiếc nón đội đầu được cách điệu khác lạ, BST như đưa các tín đồ thời trang nhí lạc vào thế giới của những chiến binh mang khát vọng vượt qua, vươn lên, hướng về phía trước với cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng giống như rừng, dù có trải qua bao suy thoái nhưng vẫn tái sinh và đâm cành trổ lá mang lại hệ sinh thái trong lành.

Hoàng Bách cùng con gái song ca mở màn, cùng cả gia đình nắm tay catwalk trong show diễn của Rabity



Show diễn được mở màn với bài hát "I love you family" do ca sĩ Hoàng Bách song ca cùng chính con gái. Đặc biệt hơn, đây cũng là bài hát mà bé Mèo - con gái Hoàng Bách tự sáng tác để tặng cho cả gia đình yêu thương của mình. Sau đó, mẫu nhí Livia - một học trò của siêu mẫu Xuân Lan mở đầu show diễn trong vai trò first-face với thần thái đầy tự tin, trong khi đó Hoàng Bách và cả gia đình cùng nhau catwalk, khép lại show diễn trong vai trò vedette.



Hoa hậu Hương Giang diễn vedette cho show diễn của Thái Nguyễn

Mẫu nhí Huỳnh Thanh Như là gương mặt first-face mở màn, trong khi đó Hoa hậu Hương Giang cùng mẫu nhí Trịnh Khánh Ngọc là 2 gương mặt được chọn để khép lại show diễn cũng như ngày đầu tiên của VJFW. Người đẹp xuất hiện rạng rỡ trong bộ trang phục lộng lẫy cùng phong thái trình diễn tự tin và thần thái thu hút. Sự xuất hiện của Hương Giang và phần trình diễn của những người mẫu nhí đã khép lại một đêm trình diễn đầy ấn tượng, nhiều màu sắc của Vietnam Junior Fashion Week Thu Đông 2020.



Trong ngày thứ 2 của chương trình, Xuân Lan và ekip sẽ tiếp tục giới thiệu 6 màn trình diễn đến từ các thương hiệu và NTK: Hữu Là La, Guon, Nghĩa Baby, Tutupetti, Phương Nguyễn Silk, Sofia, Ada Anh Trương.