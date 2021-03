HH Đỗ Mỹ Linh ép chặt vòng 1 vẫn chưa choáng bằng đôi chân dài tít tắp của Lương Thùy Linh trên sàn catwalk

Trong khuôn khổ chương trình Fashion Voyage #3 "Chasing The Sun", NTK Lê Thanh Hoà mang đến sàn diễn thời trang đầy ấn tượng với các thiết kế mang đậm sắc màu của những ngày hạ. ại show diễn lần này, những người đẹp quen thuộc với khán giả như hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh tiếp tục trở thành các nàng thơ, thể hiện những thiết kế bay bổng, nữ tính và sang trọng của BST "Like The Sunshine".



Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đảm nhận vai trò mở màn cho show diễn với trang phục dạ hội xẻ tà khoe lợi thế chân dài, và phần vai hở tôn lên nét yêu kiều nữ tính của người đẹp

Đôi chân dài miên man trứ danh của cô được phô diễn trọn vẹn khi diện mẫu quần short cạp cao khiến dân tình phải trầm trồ khen ngợi. Nàng Hậu còn được đánh giá cao với thần thái sắc lạnh, khả năng catwalk điêu luyện

HH Lương Thùy Linh ngày càng nhận được nhiều khen ngợi trong làng catwalk, ngoài lợi thế nhan sắc và vóc dáng, cô còn luôn khéo léo tôn lên lợi thế của những bộ trang phục mà mình diện

Show diễn kết thúc bởi màn catwalk đầy thần thái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người đẹp trở thành tâm điểm chú ý vì vẻ đẹp gợi cảm trong trang phục tông đỏ cam bắt mắt. Sắc cam nổi bật tôn lên nước da trắng ngần không tỳ vết của nàng Hậu

Thiết kế dáng quây o ép vòng 1 tôn lên đôi gò bồng đào gợi cảm của Đỗ Mỹ Linh

Lấy cảm hứng từ những tia nắng ngập tràn sức sống từ vùng đất Địa Trung Hải thơ mộng, NTK Lê Thanh Hoà đã sáng tạo nên BST "Like The Sunshine", với màu sắc và phong cách thật nổi bật cho mùa hè này. Đó là những thiết kế ready to wear với đầm suông ngắn, xoè phồng trẻ trung và phóng khoáng; hay những chiếc đầm maxi bay bổng đầy nữ tính - những kiểu dáng bất cứ cô nàng nào cũng cần trong những chuyến nghỉ dưỡng của mình.



Vẫn trung thành với phong cách thanh lịch và sang trọng đã làm nên tinh thần thương hiệu, nhưng lần này, NTK Lê Thanh Hoà còn mang tới sự mới mẻ và những biến tấu thú vị trong các thiết kế trẻ trung và đầy nhạy bén với xu hướng.

BST sử dụng các chất liệu tự nhiên cao cấp, thân thiện với môi trường như chiffon, linen, lụa, organza hay tơ tằm…, không chỉ giúp thể hiện form dáng trang phục một cách hoàn hảo mà còn mang đến sự thoải mái cho người mặc.

Màu sắc của BST là sự chuyển biến đầy tinh tế của thời gian và không gian trong một buổi hoàng hôn trên biển. Mở màn với màu trắng tinh khôi của những áng mây trắng, sau đó khéo léo sử dụng những tone beige thanh lịch, tiếp nối với sắc vàng đầy thu hút theo đúng xu hướng của mùa hè năm nay, khiến bất kỳ cô gái nào cũng có thể trở nên nổi bật; cuối cùng là màu sắc của ánh nắng chiều dần buông xuống từ sắc cam nóng bỏng đến hồng tím cuốn hút. NTK còn áp dụng kỹ thuật nhuộm chuyển màu, tạo hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng cho những bộ trang phục; mô phỏng dải màu của hoàng hôn sống động, trong những buổi chiều cuối ngày nơi đảo ngọc Phú Quốc.

BST sử dụng các chất liệu tự nhiên cao cấp, thân thiện với môi trường như chiffon, linen, lụa, organza hay tơ tằm…, không chỉ giúp thể hiện form dáng trang phục một cách hoàn hảo mà còn mang đến sự thoải mái cho người mặc.