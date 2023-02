Hết thời hạn nhưng đại gia Quảng Ngãi vẫn chưa tháo dỡ biệt phủ vì... “chờ thợ giỏi”

Ngày 18/2, ông Nguyễn Hồng Sơn (chủ công trình “biệt phủ” xây dựng trái phép trên đất lúa giữa TP Quảng Ngãi) cho biết, ông chỉ mới tháo dỡ phần mái ngói, hiện không tìm ra thợ để tháo dỡ khối nhà gỗ rộng hàng trăm mét vuông.

“Công trình đã tháo dỡ phần ngói, cửa, vách xung quanh… nhưng khung gỗ chính chưa dỡ được. Đây là một công trình cầu kỳ, phải dùng một khối lượng gỗ khá lớn để xây dựng. Do đó muốn tháo dỡ phải tìm được đội thợ giỏi để tránh hư hỏng .





Cũng theo ông Sơn, cấu trúc bên trong chưa tìm được người tháo dỡ. Ông đã đi tìm các đội thợ khắp nơi nhưng không ai dám làm vì sợ hỏng. Còn thợ gỗ tại Quảng Ngãi thì không đủ khả năng để tháo rời khối nhà gỗ quá lớn này.

“Nhiều đội thợ ngoài Bắc tôi liên hệ cũng đến xem rồi ra về. Cho nên đến thời điểm này tôi vẫn chưa thể tháo dỡ được công trình nói trên. Do gặp khó chứ không phải cố tình không chịu tháo dỡ theo quyết định xử lý hành chính của TP Quảng Ngãi. Tháo phần mái ngói công trình đã tốn cả tỉ đồng rồi thì không có lý do gì để không tháo luôn khối nhà trên”, ông Sơn nói.





Công trình được dựng lên bằng gỗ kiên cố.

Nói về lý do phải che bạt bên trên mái, ông Sơn cho hay, trước Tết thời tiết mưa to, lo nước sẽ thấm vào làm hư hỏng gỗ. Bản thân ông không hi vọng vào sự tồn tại của công trình, nếu tìm được thợ sẽ tháo dỡ. Trong thời gian TP Quảng Ngãi cho hai tháng tự tháo dỡ, cán bộ TP tới lui nhắc nhở liên tục. “Với thời hạn trên, đường cùng thì tôi để cho Nhà nước cưỡng chế tháo dỡ chứ không thể tháo dỡ được”, ông Sơn nói thêm.

Ông Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương gia hạn thêm cho chủ công trình này thêm 90 ngày để tự tháo dỡ. Nếu không chấp thuận, sẽ buộc phải cưỡng chế tháo dỡ. “Thời gian trước Tết cập rập nên chính quyền sẽ cho ông Sơn thêm thời gian để kiếm thợ tháo dỡ. Do nhà này được làm bằng gỗ, cột, kèo… kiên cố đòi hỏi phải có thợ”, ông Lâm nói.





Hiện công trình này chỉ mới tháo dỡ phần ngói.

Trước đó, qua kiểm tra UBND phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, phát hiện ông Nguyễn Hồng Sơn có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, cụ thể: Chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm là 620,66 m2 thuộc 2 thửa đất lúa số 158 và 159 do vợ và con của ông Sơn đứng tên.

Ngoài xây dựng công trình trái phép trên đất lúa, ông Nguyễn Hồng Sơn còn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị (đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý) để trồng cây cảnh, xây dựng công trình, khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm 108,51 m2 thuộc các thửa đất 63 và 96.









Ngày 9/11, chính quyền TP Quảng Ngãi quyết định xử phạt ông Nguyễn Hồng Sơn số tiền 75 triệu đồng. Trong đó, phạt 45 triệu đồng đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị và 30 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại đô thị.

Trong 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, ông Sơn phải khôi phục hiện trạng 2 thửa đất lúa và hoàn trả diện tích đất do Nhà nước quản lý mà ông này chiếm dụng làm biệt phủ.